El drama de María Eudice, madre de dos militares desaparecidos hace 27 años por las Farc y de quienes nadie da respuesta

“Yo fui y allá a Cartagena del Chairá, no nos dieron ninguna información la guerrilla. Allá hablamos con todos y ellos nos dijeron que no lo tenía y hablé con ese Fabián Ramírez que estaba allá, nos dijeron que ellos no lo tenían”, dijo la señora María Eudice, en medio de lágrimas.

“Al año desapareció el otro (Juan José) y me fui también a buscarlo y tampoco no supe nada. Donde vivía me dijeron que él había salido y que como por allá había mucha guerrilla, que tal vez lo habían llevado por ser militar (...) nunca me dieron información”, señaló la mamá de lo militares, quien aseguró que ninguna autoridad le brindó información.