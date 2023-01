El fiscal general se mantiene firme: “No pasaré a la historia como quien quitó las órdenes de captura a criminales”

El fiscal general de Nación, Francisco Barbosa, respondió negativamente a la orden que dio el Gobierno nacional el pasado viernes 13 de enero en la que se pedía que se levantara 16 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo y Los Pachenca, quienes serán parte de los diálogos de paz con el equipo delegado por Gustavo Petro.

“Yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y la ley”, dijo Barbosa, mostrando su desacuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro y generando polémica en el interior del Gobierno nacional.

El fiscal se pronunció nuevamente este miércoles 18 de enero sosteniendo su postura de no levantar las órdenes de captura, ya que esto sería incurrir en un acto ilegal, puesto que este tipo de organizaciones criminales no tienen ningún carácter político. Sin embargo, manifestó que no se opone “a la ‘paz total’ del presidente Petro”, como muchos lo quisieron hacer ver.

“Cuando nos solicitan levantar las órdenes de los jefes de esos grupos, que no tienen carácter político, no existen condiciones constitucionales. No fue por un capricho del fiscal Francisco Barbosa”, dijo el fiscal general a Blu Radio.

Barbosa insistió en que, pese a recibir críticas de diferentes sectores, no se va a echar para atrás en su postura, ya que no quiere ser recordado como el fiscal que les quitó las órdenes de captura a estos criminales. Mostrando su postura firme ante la solicitud del Gobierno nacional.

“No voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, manifestó el funcionario.

El Gobierno y la Fiscalía han tenido diferencias en medio de la 'paz total'. - Foto: SEMANA

El jefe del ente investigador había asegurado en días anteriores que cumplió lo que dice la ley al evaluar la situación y las peticiones elevadas desde el Gobierno. En este punto recordó que el presidente de la República “tiene el derecho de poder solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la facultad de decir que no cuando no encuentro razones suficientes”.

Barbosa recordó que al ser delincuentes ordinarios debe existir una ley de sometimiento avalada, obviamente, por el Congreso de la República para que se ordenen las respectivas libertades; de resto, no se puede hacer. Para el fiscal general, este tipo de proyectos deben ajustarse a lo que dice claramente la Constitución Política y la ley. De emitirse un nuevo decreto por parte del Gobierno, el ente investigador responderá “con una resolución judicial”.

Francisco Barbosa se ha mantenido firme en su posición de no levantar órdenes de captura a miembros del Clan del Golfo. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“La Fiscalía apoya la ‘paz total’, pero tiene que haber unos límites, esos límites para nosotros se producen en este caso concreto (...) las denominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, son organizaciones criminales, no tienen un carácter político. Es importante decir que esta es una decisión que se fundamenta en la Constitución y la ley”, aclaró.

La decisión emitida el pasado viernes –recordó– no tiene ningún tinte político, sino que hace parte del cumplimiento de la carta política y la jurisprudencia que tiene el país frente a este tipo de casos. “Nosotros esperamos que más allá de las discusiones políticas podamos avanzar en que se presente una buena ley de sometimiento. Incluso he conversado con Roy Barreras, presidente del Congreso, y me dice que respalda la decisión de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura contra esos sujetos”.