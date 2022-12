Integrantes de la ‘primera línea’ quedarán libres al convertirse en gestores de paz gracias a un plumazo presidencial: las críticas desde la rama judicial

Como un baldado de agua fría fue recibida la propuesta del presidente Gustavo Petro de ordenar la libertad inmediata de los integrantes de la ‘primera línea’, que fueron detenidos por cometer graves delitos en medio del paro nacional. La promesa de campaña del mandatario no la pudo lograr con el trámite de una ley en el Congreso y estaban presos por decisiones de los jueces amparadas en contundentes pruebas, sin embargo, decidió pasar por encima esas negativas y, de un plumazo, devolverlos a las calles.

La fórmula fue convertirlos de la noche a la mañana de peligrosos delincuentes a gestores de paz, aunque un informe de la Fiscalía General reveló que 171 integrantes de estos grupos, que lideraron las violentas jornadas de protesta y promovieron los ataques contra agentes de la fuerza pública e infraestructura, han sido imputados por graves delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, violencia contra servidor público, tráfico de drogas, lanzamiento de sustancias peligrosas y daño en bien ajeno, entre muchos otros.

SEMANA consultó expertos, fiscales, exmagistrados, organizaciones de veeduría a la justicia para conocer las implicaciones y puntos de vista sobre esta propuesta. El director de la Corporación Excelencia por la Justicia, Hernando Herrera, la calificó como una “intromisión indebida en los procesos judiciales”, asegurando que se comete un gran error al poner en tela de juicio las actuaciones adelantadas por la Policía, la Fiscalía y los jueces de control de garantías al identificar, capturar y cobijar con medidas privativas de la libertad a aquellos que promovieron el caos y la destrucción durante las protestas.

“Es un absoluto desacierto la decisión de dejar en libertad a estas personas, envía un mensaje negativo a toda la sociedad, afectando así gravemente el respeto a la institucionalidad. Cuando un Estado deja que se deteriore la Rama Judicial está haciendo un llamado a la anarquía y al caos”, afirmó Herrera.

Herrera Mercado sostuvo que el hecho de que personas condenadas como Sergio Andrés Pastor González, alias 19, o los que le han dado la espalda a varios procesos de dejación de armas, como Iván Márquez, puedan ser gestores de paz representa una bofetada a las víctimas.

A la larga, la decisión de pasarse por la faja las decisiones deberían general alguna reacción de la cúpula de la justicia, pero las cortes han guardado silencio. No obstante, el exmagistrado de las cortes Suprema de Justicia y Constitucional, Nilson Pinilla, aseguró que el derecho a manifestarse está consagrado en la Constitución Política y debe ser respetado, sin embargo, no se puede atacar otros como el derecho a la movilización, a trasladarse de un lugar a otro, ir al trabajo o acudir a atender a labores médicas.

Sobre los integrantes de la ‘primera línea’, Pinilla es claro en advertir que no pueden seguir desbordando el derecho a la protesta. “Cuando hay daño en bien ajeno, lesiones personales a la ciudadanía, frente a lo cual hay que responder ante las autoridades, esos son delitos. Los jueces tienen que resolver, pero no la rama ejecutiva. Se tiene que respetar la labor de la rama judicial, no debe haber interferencias externas. Esto es asunto de la rama judicial, y el Estado debe preservar la tranquilidad ciudadana”, dijo.

El abogado penalista Francisco Bernate calificó la propuesta como “inconveniente e ilegal”. Históricamente, la figura de los gestores de paz se ha aplicado para aquellos integrantes de grupos armados ilegales que cumplen unas características y han sido reconocidos por el Gobierno.

“En este caso la ‘primera línea’ no tiene mando territorial unificado, ni un mando uniforme”. El gran vacío de esta propuesta es calificar a todo integrante de estos grupos como calificándolos como integrantes de una estructura ilegal. “En este caso quienes decidieron trasgredir la ley fueron la excepción a la regla general”.

Para el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el Gobierno, “al ordenar estas liberaciones masivas en los próximos días está olvidando por completo las funciones que tienen los jueces de la República, quienes son los que deben revisar las condiciones para otorgar libertades. No dudo en decir que lo que está ante nuestros ojos es una manifiesta ilegalidad”.

Frente a la gran pregunta sobre la impunidad que generaría esta decisión, el abogado penalista Juan Francisco Navarrete reconoce que no existe una garantía clara que estas personas se presenten nuevamente ante las autoridades para que sigan respondiendo en los procesos. “No existe un mecanismo que pueda garantizar la comparecencia de estas personas en oportunidad posterior de resultar adversas las decisiones judiciales”, explicó.

“Pareciera que se está premiando y reconociendo una entidad o fuero especial y privilegiado de acuerdo con la conducta más gravosa, en otras palabras, que entre más grave la conducta más fácil acceder a los beneficios”, dijo el penalista Navarrete.

El constitucionalista Juan Manuel Charry aseveró que la propuesta, además de indebida, es totalmente “desproporcionada e irrazonable, afecta gravemente la eficacia en la administración de justicia y se obvian por completo los principios legales y constitucionales frente a la figura de un gestor de paz. La política de paz total no debe transformarse en interferencias indebidas a la Rama Judicial, para otorgar otros privilegios a bases ni simpatizantes políticos”

El exfiscal General, Mario Iguarán, también dio su punto de vista, sostuvo que la excarcelación masiva “jurídicamente sí es viable, puesto que se aplica la ley 2272 de 2020, conocida como la búsqueda de convivencia y paz, que le permite al Presidente pedir las libertades de las personas a las que él considere pueden aportar a ponerle un punto final al conflicto armado o a un enfrentamiento”.

En su interpretación de la ley, el exjefe del ente investigador sostuvo que nunca se dice que debe ser un grupo armado ilegal o subversivo, sino que se le da la posibilidad al Jefe de Estado que determine quién puede tener este calificativo y así pedir que se suspendan las órdenes de captura o las medidas de aseguramiento vigentes que existen en su contra.

“No es un indulto ni una amnistía”, precisó. La ley es clara cuando señala que estas personas deben seguir respondiendo en sus procesos penales, puesto que nunca se avala la suspensión de los mismos. “No sería extraño que un gestor de paz que sea condenado en los próximos días pida la suspensión de la ejecución de la pena”, advirtió.

Voces a favor

Estas posiciones contrastan con la del presidente de Asonal Nacional Judicial, Freddy Machado, quien consideró que siempre serán bienvenidas las “segundas oportunidades” para los jóvenes. Este tipo de acciones, de dejarlos en libertad, podría llevarlos a que “cambien su visión frente a la institucionalidad”. Recordó que no sería la primera vez que un jefe de Estado tome una decisión así para comenzar o fortalecer un proceso de paz.

Para el presidente del considerado sindicato más grande de funcionarios y empleados de la Rama Judicial “no es tan grave” la búsqueda de una excarcelación masiva para alcanzar uno de los más nobles objetivos. “La búsqueda para la paz podría justificarlo, especialmente cuando son los jóvenes los que no encuentran espacios en esta sociedad”.

Por su parte, Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, celebró el anuncio de la libertad de los jóvenes de la ‘primera Llnea’. “Se corrige una injusticia social, pues se detuvieron a personas que estaban manifestando su derecho a la protesta”. Por esto, no dudo en calificar como un “montaje judicial” muchos de los operativos que terminaron la detención de estas personas.

Ortegón aseguró que se afectó uno de los principios constitucionales más importantes en Colombia como es la libertad. “No se trata de impunidad”, aseguró el presidente del colectivo, José Alvear Restrepo, al manifestar que acá no existe ningún tipo de indulto o la búsqueda de una impunidad generalizada. “Van a cumplir una labor social, aportando al proyecto de la paz total”.

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, señaló que la Constitución Política promulga en su artículo 29 la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que se emita un fallo condenatorio por parte de un juez de la República. “Alguien que no ha sido condenado no puede ser tratado como un delincuente”.

El exmagistrado, quien se caracterizó durante su período por su posición conservadora, ha advertido frente a otros debates que Colombia es un Estado Social de Derecho y, por lo tanto, nadie está por encima de la Constitución ni de la ley.