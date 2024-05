El fuerte reclamo del abogado Jaime Granados a la jueza que dejó en firme el proceso contra el expresidente Uribe

Para el fiscal, la jueza respondió claramente los puntos planteados en la nulidad, evitando así que se dilatara el trámite procesal. “Todos entendimos que efectivamente la judicatura se pronunció y no solamente con argumentos fácticos y jurídicos amplios para no aceptar la postura adversa de la petición de reconocimiento de víctimas”.

“La decisión no venía tomada, la decisión se tomó en el desarrollo de esta audiencia, falta de respeto del recurrente (Jaime Granados) hacia la presidencia de esta audiencia. Ningún vacío ha quedado, ni queda ni se puede conjeturar de la decisión tomada frente a los derechos que se alegan al procesado con estos recursos. ¡No, no, no! Ha habido suficiente contestación de sus planteamientos y el hecho que no se hayan acogido de manera alguna se debe entender como que no se dio respuesta”, manifestó.