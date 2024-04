El general de la paz en retiro, Jhon Rojas, presunta víctima de un montaje, podría regresar al Ejército. Hoy habrá una audiencia para definir el tema

Escándalo: “Mi general Ospina me hizo un montaje”. SEMANA revela las demoledoras pruebas que demuestran que al general Jhon Rojas lo acusaron falsamente para sacarlo del Ejército

Tal como lo plantea el abogado Mosquera, el asunto no es de plata, es de honor, de limpiar su nombre y devolverle la tranquilidad a su familia. Tranquilidad que asegura se la quito el ya emproblemado comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina.

“¿Cómo es posible que el comandante del Comando Específico del Cauca, el general Federico Mejía, y el comandante de la Tercera División, el general Raúl Vargas, uno en Popayán y otro en Miranda, Cauca, elaboren un informe el mismo 22 de septiembre y se lo envíen al inspector del Ejército? Él debe verificar cuál es el grado de responsabilidades en los niveles de mando, pero no lo hizo. Se lo remitió al comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina. Y él, el mismo 22 de septiembre, le hizo un informe al general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, quien finalmente lo envió a la Fiscalía”, afirmó el general en retiro en entrevista con SEMANA.

Y agregó que “algunos de esos informes hablan de lo mismo, es decir, como si hubieran estado todos reunidos. Y al día siguiente me dijeron que no asciendo a mayor general, y a los tres días divulgaron un comunicado de prensa sin ni siquiera preguntarme si eso era cierto. Aquí le hago un llamado de atención al inspector: ¿por qué no investigó? Yo tenía bajo mi mando a generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores, ¿pero por qué todo contra el general Rojas?”.