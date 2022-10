El general (r) Rodolfo Palomino responde ante fuertes críticas por ser beneficiario de la finca del narco Pedro Orejas: “Me dediqué a la producción de leche de vaca”

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, emitió un comunicado este lunes en la noche donde responde a las fuertes críticas que le han llovido tras conocerse que resultó siendo beneficiario de una finca del narcotraficante Pedro Orejas, y que está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Desde el año 2016, luego de mi paso a la reserva activa, gracias a un crédito bancario, que aún estoy pagando, retomé una actividad vivida en mi infancia en compañía de mi padre, la ganadería en pequeña escala y me dediqué a la producción de leche de vaca en una finca tomada en arriendo en el municipio de Tenjo. Cumplido el tiempo de arriendo de la finca (5 años), y procurando continuar con la actividad comercial, busqué en la página de la Sociedad de activos especiales SAE, algunos terrenos en Cundinamarca y Boyacá, que se acomodaran a las necesidades comerciales del emprendimiento. A comienzos del año 2022, pude conocer la existencia en la página de la SAE, de cerca de documentos (200) predios rurales, que podían estar disponibles para ser tomados en arriendo de acuerdo con la ley”, dice el exoficial.

- Foto: SAE

“El día 22 de abril de 2022, con la debida autorización de la SAE, en compañía de un funcionario, visité las fincas El Recodo, La Estepa, el Fical y Granada, determinando que cualquiera de ellas podía resultar útil para el referido emprendimiento. El día 16 de mayo presenté por escrito, la solicitud de arrendamiento formal ante la gerencia regional centro oriente, sobre las fincas El Recodo y El Fical, mediante radicados No 011882 y 011883; localizadas en el municipio de San Miguel de Sema y Simijaca respectivamente, sin embargo, recibí notificación de que ninguna de las dos estaba disponible para arriendo, por estar orientadas a otros fines. Por lo anterior, con fecha 23 de mayo, presenté solicitud formal, mediante radicado 013015, ante la Vicepresidencia de Bienes Muebles e inmuebles de la SAE, para el arrendamiento de la finca Granada, habiendo recibido en los siguientes días, por parte de funcionarios de la SAE, instrucciones sobre la documentación requerida para el diligenciamiento del proceso”, señaló Palomino.

SAE vendió la primera empresa en proceso de extinción de dominio por $11.000 millones - Foto: Sociedad de Activos Especiales

En el comunicado, el exdirector de la Policía agrega: “El día 8 de Julio de 2022, por instrucciones de funcionarios de la SAE, debidamente autorizados, efectué una consignación a favor de seguros el Libertador, para el pago del estudio de viabilidad de mi pretensión como posible arrendatario, la cual se repitió el día 22 de Julio; dando como resultado la viabilidad positiva. El día 9 de agosto, fui notificado en la SAE, por parte de la secretaria privada de la Dirección, sobre la suspensión de trámites, solo a la espera de instrucciones por parte de las nuevas directivas. El día 11 de agosto fui informado por funcionarios de la SAE, pertenecientes a la Gerencia regional Centro Oriente, que el contrato de arrendamiento se encontraba listo, firmado y autenticado”.

“El día 18 de agosto se me informa que está lista una nueva versión del contrato de arrendamiento, el cual fue objeto de un ajuste y que se hace necesario imprimirlo, firmarlo y autenticarlo, a lo cual procedo. La actual administración de la SAE, se tomó desde el 18 del mes de agosto y todo el mes de septiembre, para revisar nuevamente los documentos y autorizar la entrega del inmueble. La SAE, nunca me informó sobre la historia y trazabilidad de la propiedad del inmueble, entendiéndose que son bienes que se han recuperado y como muchos en el país han sido dispuestos de acuerdo con la ley y las normas de la SAE, ya sea como depositarios o arrendatarios de estos. Jamás, ni antes ni ahora he hecho ningún tipo de negocio o trato con personas de quienes se tenga información alguna que estén comprometidos en algún acto ilícito”, dijo el exoficial.

Expresidente de la SAE confirma adjudicación de predio incautado al condenado y extraditado narco alias Pedro Orejas al polémico general Palomino

Toda una polémica se formó en el país por la adjudicación de un predio que perteneció al condenado y extraditado narcotraficante Pedro Orejas a una empresa cuyo representante legal es el polémico general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional.

La información fue confirmada a SEMANA por el expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Ávila, a quien algunos sectores están señalando de haber realizado el procedimiento al finalizar la anterior administración.

Según le dijo Ávila a esta revista, es “un solo predio. No son cuatro. Son cuatro folios de matrícula. Ese predio estuvo publicado en la página de la SAE para arrendamiento y tengo entendido que llegó una oferta de la empresa PAAR Consulting Group S. A. S. por 4 años”.

“Esa empresa es representada por el general Palomino. No existe ninguna prohibición legal para negar una oferta de esas características. Fue la única oferta que llegó. Eso se puede comprobar con la nueva administración. Entiendo que el contrato se firmó en agosto, pero la entrega la hizo este Gobierno y firmó un otrosí al contrato para entregarlo al arrendatario”, aseguró Ávila, quien fue cabeza de la entidad durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

Aunque efectivamente el procedimiento parece haberse desarrollado dentro de la ley, la polémica se centra en la figura controvertida del uniformado, quien fue destituido e inhabilitado por 13 años por la Procuraduría por haber influido en un subalterno para que este cambiara una declaración.

Igualmente, el uniformado tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente usar sus influencias para intentar frenar la captura de un empresario.

De acuerdo con Ávila, el general no sería el depositario del bien, sino el representante legal de la empresa que arrendó del predio, incautado al condenado y extraditado narco Pedro Orejas. Según trascendió se trataría de la hacienda La Granada, ubicada en inmediaciones de Simijaca, Cundinamarca.

El expresidente de la SAE también le dijo a SEMANA que “el contrato, por lo que me informaron, tiene un valor de 8 millones más IVA. Es un contrato con un estimado y un valor de renta importante” y añadió que “esto no lo aprueba una sola persona. Son ofertas que llegan, son públicas. Las aprobaciones se hacen a través de comités y existe todo el soporte del tema”.

Agregó que la entrega la hizo el Gobierno actual el pasado 30 de septiembre. “En mi calidad de expresidente de la SAE presenté unos derechos de petición a la nueva administración con los cuales espero, posteriormente, solicitar a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría los pronunciamientos respectivos”, anunció el exfuncionario, refiriéndose a algunas afirmaciones que se habrían hecho en su contra.

Los bienes que fueron objeto extinción de dominio a Pedro Nel Rincón Castillo alias Pedro Orejas, de acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación, se obtuvieron con dinero producto del narcotráfico, de laboratorios clandestinos que montaron en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca y que luego sirvieron para el envío de cocaína a los Estados Unidos y Europa entre el año 2002 y 2015.

Se trata de al menos 700 propiedades que estaban a nombre de Pedro Orejas, sus familiares y algunas personas que sirvieron como testaferros del señalado narcotraficante extraditado a los Estados Unidos en 2018.

Las propiedades, que incluyeron fincas, casas, apartamentos, ganado, vehículos y hasta títulos mineros, estaban avaluadas en más de un billón de pesos y, de acuerdo con la Fiscalía, coinciden con el momento de mayor incremento patrimonial para Pedro Orejas y su organización.