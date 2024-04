El miedo de Aida Merlano y Armando Benedetti a que los maten en Venezuela o en Colombia por lo que saben de Petro

“Hablé con la hijueputa Laura esa, que es la jefe de gabinete que trabajó conmigo, pero ahora se cree la verga, entonces ella me dice que están explorando otras opciones jurídicas , y no me gustó la respuesta. Igual voy a tratar de hablar con Petro, lunes y martes, sobre tu caso, si es que la malparida esa Laura deja”, le dice Benedetti a Merlano.

“Yo le dije (a Sarabia) que me había reunido contigo como cinco o seis horas (...), entonces yo le dije (...) ¿qué es lo que quieren, loco? Nadie me dice qué es lo que quieren y qué culo quieren que haga. Entonces la hijueputa me dijo: ‘Eso es que lo estaban grabando’. Entonces yo le digo: bueno, si me grabaron, me vale mondá, porque yo no he agotado el Código Penal, que esas grabaciones se oigan feo en redes, puede que sí, puede que no, pero a mí ella (en referencia a Merlano) me cae bien”.