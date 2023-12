“Él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él”, la mamá de Valentina Trespalacios reclama justicia

En su testimonio, Laura Hidalgo, madre de Valentina, fue contundente al señalar que John Poulos es el asesino de su hija, “un hombre cruel” y además aseguró que el norteamericano no tuvo compasión con la víctima y así las cosas no deberían tener compasión con él.

“John Poulos sabía que ella se había hecho una cirugía, que estaba superdelicada y su salud estaba frágil, que no se podía defender en ese momento y ese hombre la humilló mucho, la golpeó sin compasión; él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él”, explicó la mamá de Valentina durante el juicio contra John Poulos.