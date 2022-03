Elecciones 2022: continúan las largas filas para poder votar en todo el país

Este 13 de marzo los colombianos han salido en masa a votar por sus candidatos favoritos para el Senado y Cámara de Representantes, en busca de formar un Congreso que los represente por los próximos cuatro años.

Sin embargo, han ocurrido varios inconvenientes en distintos puntos de votación del país por cuenta de las largas filas que varios ciudadanos han denunciado en redes sociales. Son muchas las fotografías y videos que evidencian cómo las personas deben esperar a las afueras de los puntos de votación por varios minutos antes de poder ejercer su derecho al voto.

“Hay mucho desorden y toca esperar un montón”, “Un poco de gente salió a votar sin tapabocas y preciso me tocó en un colegio con cero ventilación” y “Llevo más de diez minutos esperando para poder votar” son algunos de los comentarios de personas en redes sociales que se quejan de las filas y de la irresponsabilidad de algunos votantes que, aún en medio de la pandemia, se acercaron hasta los puntos de votación sin los más mínimos cuidados de bioseguridad.

Este es el desorden de las filas en los puestos de votación ubicados en el centro comercial @parquelacolina de @Bogota. Nadie de la @Registraduria controlando. Fatal. @infopresidencia @moecolombia pic.twitter.com/u5x82qHKwV — Carol A. Ramirez E. (@carolaespejito) March 13, 2022

Fallas en la página de la Registraduría

Esta situación se suma también a otros inconvenientes que tienen muy indignados a los electores, como los fallos en la página web oficial de la Registraduría Nacional, que se han venido reportando desde la noche del pasado 12 de marzo.

De acuerdo con las quejas de los ciudadanos, al comenzar la jornada electoral, la página fallaba tanto en su versión web como en la móvil, por lo que era casi imposible que las personas pudiesen localizar el punto al cual podían acercarse a votar, y mucho menos la mesa asignada para ejercer su derecho democrático.

“Sería buenísimo que la página de #InfoVotantes funcionara el día de hoy”; “No funcionan la página de la Registraduría ni la app para buscar sitio de votación. Grave”; “No funciona una página para ver la mesa de votación pero si funciona la corrupción” y “Hola, buenas, que si pueden arreglar esa página que no sirve para nada, gracias”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Uno de los primeros funcionarios en manifestarse frente a esta falla fue el ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que “el Puesto de Mando Unificado Cibernético reportó una afectación anormal a la página de Infovotantes, pero la aplicación para que los ciudadanos puedan acceder al conocimiento de los puestos de votación está funcionando normalmente. No se reporta novedad”. Además, recalcó que no se trataba de un ataque cibernético como creían varias personas.

Por su parte, la Registraduría informó que solo se trata de un daño técnico que, en teoría, debería poderse arreglar sin demora. No obstante esas declaraciones, minutos después la Registraduría confirmó que, efectivamente, se trataba de un ataque cibernético.

“La Registraduría Nacional y organismos de ciberseguridad del Estado activan plan de seguridad por alto flujo inusitado contra la página de la entidad y la aplicación InfoVotantes”, indicó la entidad por medio de su cuenta de Twitter.

¿Fraude electoral?

Por otra parte, una de las razones para las largas filas podría ser la demora que ha causado el hecho de que varias personas no aparecen registradas en los puntos de votación asignados por la Registraduría, tal como lo denunció el candidato al Senado por el Centro Democrático, Miguel Uribe.

“Estoy muy preocupado. Estoy en el Museo del Chicó (norte de Bogotá), en el puesto de votación y me he encontrado que la gente se está quejando porque se registraron en este puesto y cuando van a buscar su cédula no aparecen”, explicó.

Luego contó el caso de una joven que se acercó a este punto y tuvo que experimentar este problema: “Amelia, por primera vez se inscribió, llega y no sale. En la plataforma tampoco sale dónde puede votar, es decir, no le están permitiendo votar”.

“Es muy grave que colombianos no puedan votar, especialmente los jóvenes que van a votar por primera vez”, concluyó Uribe.

Como este caso, ya son varias las personas que han denunciado ante los organismos de control que no han podido ejercer su derecho al voto ya que sus nombres no aparecen en los puntos de votación en los que se registraron con anterioridad.