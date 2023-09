Emergencia sanitaria en Dagua, Valle del Cauca, por brote de Hepatitis A: 72 casos con ficha epidemiológica

¿Se han tomado medidas preventivas?

Un comunicado del Ministerio de Salud manifiesta que las autoridades y organismos de salud en Colombia hacen un llamado a la ciudadanía en general para que tomen conciencia sobre la importancia de prevenir las enfermedades virales como la hepatitis B y C y solicitar pruebas diagnósticas a su médico ante cualquier factor de riesgo, especialmente, en grupos poblacionales vulnerables como las personas de 50 años o más, o que no fueron vacunadas en la infancia y mujeres en estado de gestación, entre otros.

Las pruebas de hepatitis B y C se encuentran cubiertas por el plan de beneficios en salud y la ruta de promoción y mantenimiento de salud establece que, toda persona de 50 años o más debe realizarse una prueba de hepatitis C, y todas las personas que no fueron vacunadas en la infancia contra la hepatitis B, deben consultar con su médico para solicitar esta prueba, especialmente cuando se han tenido relaciones sexuales sin protección con más de una pareja sexual. Otras situaciones de riesgo para estas hepatitis incluyen antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas por vía inyectada o inhalada, transfusiones de sangre antes de 1996, realización de tatuajes, piercing o modificaciones corporales en sitios en donde no se esterilizan los materiales o reutilizan agujas, entre otros.