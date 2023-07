En mayúscula, negrilla y subrayado: el fuerte regaño de un juzgado a la ministra de Agricultura por negligente y desacatar fallo para entregar subsidio a un campesino

“Tal situación no generaría algo diferente a una desfinanciación del mismo subsidio de vivienda, pues no tendría razón lógica que el beneficiario asuma, desde su propio peculio, las imposiciones que el Ministerio de Agricultura le ha impuesto al no efectivizar el desembolso del subsidio de vivienda, en una modalidad que permita al beneficiario hacer canje en el lugar más cercano a su domicilio, pero que no se generen costos adicionales a tal actuación”.