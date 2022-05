“En segunda vuelta vamos a sacar 12 millones de votos, va a ser aterrador lo que va a pasar”: Rodolfo Hernández

Sobre la manera en la que le ganará a Gustavo Petro en la segunda vuelta y la plata que invirtió en su campaña para obtener el resultado que lo llevó a entrar en la recta final de la contienda electoral por la Presidencia fueron algunas de las revelaciones que le hizo el ingeniero Rodolfo Hernández a la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot, en una entrevista exclusiva que le concedió en su programa.

La atendió este domingo “por ser bumanguesa” como él, según afirmó el candidato que causó la mayor sorpresa en esta primera vuelta.

El candidato señaló que en la segunda ronda obtendrá 12 millones de votos, el doble de lo logrado en la primera vuelta, y dijo que: “va a ser aterrador lo que sucederá”.

En relación con los gastos de su campaña, confesó que fueron 800 mil dólares en total, y que los va a recuperar con la reposición de votos (en la primera vuelta obtuvo 5.953.209 votos, según el reporte de la Registraduría Nacional). La cifra mencionada por Hernández es el equivalente a casi 3.300 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que habría gastado Federico Gutiérrez.

Convencido de que le ganará a Petro, sostuvo que utilizará el mismo discurso que le gustó a los colombianos, “no decir mentiras a la gente, prometiéndole un gobierno que va a actuar con lógica, ética y estética”.

¿Atraerá a los que tildó de politiqueros?

En el momento de ser interrogado por Janiot sobre los votantes que no lo apoyaron y que, en su mayoría, representan justamente “esa politiquería que usted tanto ha criticado, ¿cómo va a atraerlos?”, Hernández sostuvo que “Colombia tiene cosas muy buenas, pero hay que corregir lo que haya que corregir”. Insistió en su discurso anticorrupción que fue el que caló en los colombianos y dijo “hay que sacar todos esos ladrones que se están metiendo en el Senado y la Cámara; en los cargos importantes del poder Ejecutivo. Ese es el objetivo supremo y el mandato que me dieron los colombianos. Eso fue lo que ofrecí”.

Hernández agregó que “el país está al borde de un fracaso” y comparó a la nación con una empresa de 50 millones de accionistas, por lo tanto, “si no sacamos a los que se roban el patrimonio público, Colombia fracasa”.

No obstante, puso de presente que los resultados en las elecciones del domingo 29 de mayo son “una nueva esperanza”, por lo que afirmó que “tenemos el poder de reconvertir y encausar a Colombia por el camino que todos nos merecemos”.

La batalla final será entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. - Foto: AP / REUTERS

‘No vamos a hacer alianzas’

En línea con lo que sostuvo durante toda la campaña, Hernández dijo que no hará alianzas, porque “yo me inscribí independiente. No puedo ir y cambiar”. Eso si, confesó que recibirá los apoyos a la filosofía de gobierno propuesta y que todos los colombianos son bienvenidos: “Yo me convierto en el ejecutor de esa filosofía para ver si sacamos -entre todos- a este país adelante”.

Llamó a Fajardo y a Fico

Durante la entrevista con Janiot, Hernández dijo que ya había llamado a Sergio Fajardo, “llamé a invitarlo”, sostuvo, al tiempo que reitreró que se requiere un mandato contundente, “no que queden dudas. Por eso queremos llegar a los 12 millones de votos”. De hecho, lo sucedido en la primera vuelta ya lo cataloga como contundente. “Es milagroso obtener 6 millones de votos sin comprar ni uno, sin gastar plata, sin decir mentiras”.

También aseguró que le hizo llamada a Federico Gutiérrez, no obstante, no logró conversar con él.

Dijo que apoyaría a Petro y ahora es su contrincante

Otro de los cuestionamientos que hizo Janiot a Hernández versa sobre el apoyo que dijo que le daría a Gustavo Petro si no pasaba la segunda vuelta, pero ahora es su contrincante. El ingeniero respondió que dicho apoyo viene de hace tres años, cuando el candidato de Colombia Humana se enfrentó a Iván Duque. “Yo nunca creí en Duque, por su juventud, por su falta de experiencia... Y no me equivoqué”.

Acerca de la manera en que lo va a enfrentar, al ser de un hombre que no viene del Gobierno, insistió en su lema: “no robar, no mentir, no traicionar, cero impunidad. Ese va a ser nuestro camino”.

Ganó con frases pegajosas

En su interrogatorio, la periodista le preguntó sobre las frases anticorrupción que son pegajosas, pero que volverlas realidad requieren una tarea larga, de reformas a la justicia y demás estrategias. Al respecto, Hernández señaló que limpiar esa politiquería llevará a generar caja. “Si somos capaces de generar caja, la ejecución es lo más fácil”.

¿Y los debates que vienen?

Finalmente, hay que destacar que la periodista Janiot le dio a su coterráneo un consejo, le dijo que tenía que ir a los debates que vienen. “Ojalá que con esa disposición que me ha atendido a mi, atienda a los medios de comunicación para que responda a esas preguntas que tienen tantos colombianos, sobre todo ahora en la segunda vuelta”.