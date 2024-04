🔴 En vivo marchas 21 de abril en Barranquilla; “Hay un abandono al Caribe”, senador Carlos Meisel presente en las marchas

Siga aquí el minuto a minuto de las movilizaciones en Barranquilla

12:06 P. m.

El Senador Carlos Meisel quien hizo un llamado a los ciudadanos de la región Caribe para unirse a “La Marcha de todos”

12:00 P. m.

Los barranquilleros se hacen sentir en redes sociales desde las calles de su ciudad.

11:40 a. m.

Pese a la lluvia, cientos de personas siguen concentradas

Los manifestantes están en el Parque Santander. No paran de decir “Fuera Petro”. Siguen las marchas. Los transportadores de la ciudad se unen a las protestas. La humedad se siente, pero no es excusa para no salir a marchar.