Ernesto Macías se aparta del Centro Democrático, afirma que desde la dirección del partido le estaban haciendo la jugadita

El expresidente Álvaro Uribe ya tiene en sus manos la carta de renuncia al Centro Democrático de exsenador Ernesto Macías, quien se considera un perseguido en el uribismo y así lo plantea en la misiva con la que dio un paso al costado. “Con sorpresa y dolor he padecido la animadversión y hasta el maltrato de un sector institucional del Partido; no sé, me pregunto yo, si por mi cercanía con el presidente Duque, quien a pesar de la herencia que recibió, la pandemia y la oposición irracional que padeció, realizó un extraordinario Gobierno”.

La carta con la que el expresidente del Senado del Centro Democrático, Ernesto Macías, se retira de la institucionalidad del partido. - Foto: Pantallazo carta.

Entre líneas, Macías deja ver lo que es un hecho conocido y es el divorcio total con la dirección de Nubia Stella Martínez, a quien le ha cuestionado el manejo del partido y, especialmente, del presupuesto. Sin embargo, SEMANA sabe que el detonante fue que el exsenador sintió que literalmente lo sacaron a empujones.

La carta con la que el expresidente del Senado del Centro Democrático, Ernesto Macías, se retira de la institucionalidad del partido. - Foto: Pantallazo carta.

En pocos días se dará en el Huila, región de donde es Macías, uno de los encuentros regionales que viene realizando el expresidente Uribe por el país, para retomar el vuelo del Centro Democrático, pero él ni se había enterado, no lo invitaron ni fue el organizador como era costumbre. Por eso, entre su gente más cercana afirma: “yo no me salí, me sacaron”. ¿Qué le responderá Uribe?

La carta de dos páginas ya armó una pelotera en el Centro Democrático y dejó, entre líneas, en evidencia el fraccionamiento del partido y cómo el sector más cercano al expresidente Iván Duque está siendo marginado.

- Foto: Prensa Senado

Luego de hacer un recorrido de su camino en el uribismo de la mano del expresidente desde 2002, hasta la creación del Centro Democrático en 2014 y su paso por la presidencia del Congreso, vino la andanada de críticas a la dirección de la colectividad.

“He sido un crítico sin reservas ni cálculos del manejo que desde la Dirección nacional le han dado al Centro Democrático; inclusive, todavía me cobran el hecho de haber indagado por los ingresos y gastos del partido. Desde luego, lo hice por considerarlo un derecho y un deber como militante. Últimamente se han inventado la tesis de que en algunos departamentos, sus dirigentes acabamos con el partido, así los resultados digan lo contrario, como es el caso de Huila”, le dice Macías al expresidente Uribe en la carta.

Nubia Stella Martínez - Foto: león darío peláez-semana

Aunque en la carta afirma que se aparta del partido desde lo institucional, señala que no es una renuncia definitiva porque considera que “le es muy duro abandonar lo que ayudó a crear”, pero nuevamente se va lanza en ristre contra la directora de la colectividad Nubia Stella Martínez, eso sí, con la delicadeza de no mencionar su nombre, pero dejando claro el mensaje.

“Presidente Uribe, hoy el Centro Democrático sufre un enorme desgaste en el país, y no es por la circunstancia de infamias en su contra, como usted lo afirma, ni por culpa del presidente Duque, como algunos dirigentes lo afirman deliberadamente. Nuestra colectividad, desde la dirección, no ha tenido la orientación, la presencia ni la atención debidas a su militancia”, advierte Macías.

Incluso señaló que la oposición institucional del Centro Democrático contra el Gobierno Petro es apenas tibia, desordenada, sin lineamientos y reposa en algunos miembros del partido que lo hacen de forma particular.

“El partido se declaró en oposición al Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, esa oposición no existe desde lo institucional; solamente se siente la que individualmente realizan varios integrantes de la bancada de congresistas, pero el partido pareciera mirar para otro lado frente a la destrucción del país”, afirma Macías en la carta.