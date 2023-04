¿Es que en Colombia la justicia es una zarzuela? Fiscal sale en defensa de la Procuraduría

Mientras defendió la función de la Procuraduría en la estabilidad institucional del país, el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que los colombianos deben estar atentos a propuestas como una constituyente, argumentada en la ineficacia de entidades como las Cortes, la Procuraduría y la misma Fiscalía.

Aseguró que han sido varios los reparos lanzados por diferentes sectores en contra en las instituciones, incluso con propuestas de crear cortes agrarias, anticorrupción y hasta permitir la entrada de una comisión de investigación de las Naciones Unidas; todo podría entenderse como la antesala de una eventual constituyente que para el fiscal es un “embeleco” que le podrían meter al país.

“Entre todos debemos proteger la institucionalidad colombiana, que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no le sirvió la Fiscalía, de que no le sirvió a la Procuraduría, de que no le sirvió al Congreso a la República, de que no le sirvieron las Cortes y nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente”, advirtió el fiscal.

En ese orden de ideas, y de ocurrir una eventual constituyente, el fiscal insistió en que los ciudadanos y las propias instituciones deben hacer un frente común para proteger la institucionalidad colombiana. Es una preocupación que se alimenta con las ideas semanales que surgen para crear nuevos escenarios de justicia, diferentes a los establecidos en el país.

“No podemos permitir es que aparezcan ahora, semanalmente, denuncias por corrupción donde dicen con sorpresa “los bienes de la mafia se los están entregando a los mafiosos”. Dónde están las pruebas, allá aparecen en la Fiscalía con una USB donde aglutinan los últimos contratos y dice “ahí debe haber algo”; esas son las denuncias”, señaló Barbosa.

El fiscal aseguró que es importante tener en cuenta el daño que le hacen a la institucionalidad propuestas como una comisión de investigación de las Naciones Unidas que, de acuerdo con la experiencia en Centroamérica, se convirtió en un problema mayor y de crisis en la justicia en esos países.

“Es que en Colombia la justicia es una opereta, es un sainete, esto es una zarzuela y (de) dónde acá vienen a pedir comisiones de investigación de Naciones Unidas. Lo único que sirvieron esas comisiones en Centroamérica, y lo he visto en mi labor como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales, fue que generó una crisis en la justicia, por algo lo sacaron a patadas de Guatemala, de El Salvador y de Honduras y de Ecuador”, explicó el jefe del ente acusador.

Fiscalía General de la Nación. - Foto: Oficina de Divulgacion y Prensa

Para el fiscal general es de suma importancia garantizar la institucionalidad del país y por eso advierte que propuestas de retirar funciones a la Procuraduría o incluso apartarla de las discusiones sobre la ley de sometimiento, es un error con una entidad centenaria que les ha servido a las víctimas y ha luchado contra la corrupción.

En otros eventos y en otras declaraciones, el fiscal Barbosa advirtió, con contundencia, que propuestas de crear otras entidades o instituciones como Cortes agrarias o anticorrupción, simplemente refleja el desespero de algunos sectores por dejar de lado a la justicia. Por eso pidió respeto y entender la separación de poderes, como elemento sustancial de la democracia.