“Escuchar arte, rebeldía y futuro”, Petro motiva a los que van al concierto de Roger Waters en Bogotá a pesar de su discurso antisemita

El martes 5 de diciembre, a las 8:00 p. m., el coliseo MedPlus albergará la última presentación en Bogotá de Roger Waters, vocalista icónico de Pink Floyd, como parte de su gira de despedida This is not a Drill. El presidente, Gustavo Petro, publicó un mensaje en el que asegura que la capital va a “escuchar arte, rebeldía y futuro”, a pesar de las polémicas declaraciones antisemitas del cantante.

Petro dijo en su cuenta de X que lo ocurrido con Waters, al cancelarle un hotel su estadía en la capital y lo ocurrido también en Argentina y Uruguay durante su gira final, se trató de “un boicot para impedir que viniera a Bogotá por su posición contra el genocidio al pueblo Palestino”.

“Roger Waters estará en concierto este Martes 5 de diciembre, 9pm. en el Coliseo Live. Buena oportunidad para recordar a Pink Floyd y escuchar arte, rebeldía y futuro”, señaló el presidente.

Después del boicot para impedir que viniera a Bogotá por su posición contra el genocidio al pueblo Palestino; Roger Waters estará en concierto este

Martes 5 de diciembre, 9pm. en el Coliseo Live. Buena oportunidad para recordar a Pink Floyd y escuchar arte, rebeldía y futuro. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 5, 2023

Las cancelaciones en Argetnina y Uruguay

Un tour por Suramérica que no ha estado exento de polémicas por la presencia de Waters en países como Argentina o Uruguay, en donde hoteles en estos dos países rechazaron las reservaciones del cantante británico debido a las acusaciones de antisemitismo realizadas contra el cofundador de Pink Floyd por sus posturas a favor de los palestinos.

El pasado 16 de noviembre, el músico tenía previsto hospedarse en Buenos Aires antes de sus conciertos programados para el 21 y 22 de noviembre como parte de su gira “This is Not a Drill”, pero le cancelaron las reservaciones, y los hoteles dijeron que se debía a que no tenían disponibilidad, reportó el miércoles el periódico argentino Página 12.

Roger Waters en un concierto en Estambul, Turquía. Archivo | Foto: Halil İbrahim Başer - Agencia Anadolu

Hoteles de Montevideo, en el vecino Uruguay, también rechazaron hospedarlo, pero no brindaron una razón, señaló Waters, de acuerdo con un artículo de Página 12.

El cantante dijo que como resultado de ello seguía en Sao Paulo, donde se presentó hace algunos días.

“Tenía una cena el 16 con José Mujica, el expresidente de Uruguay, quien es amigo mío. Y no puedo ir... porque el grupo de presión israelí y como sea que se llamen me han cancelado”, comentó Waters a Página 12.

El presidente del Comité Central Israelita de Uruguay, Roby Schindler, envió una carta al hotel Sofitel en la que le pidió no hospedar a Waters, informó Página 12.

A esto también se unió Bogotá

Waters que se presenta este martes desde ya genera controversia. La estrella de rock ha sido protagonista de una polémica mundial por cuenta de sus declaraciones antisemitas, que han venido creciendo tras el sangriento ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre.

El maestro de ceremonias dio cátedra y dejó una noche inolvidable. Hasta ahora nada ha sido más grande o impactante. | Foto: Pilar Mejía

El desprecio y la violencia de sus declaraciones contra la comunidad judía han producido un enorme rechazo que ya tiene consecuencias. Este miércoles fue denunciado judicialmente por “antisemitismo” en Argentina, mientras que hoteles en Buenos Aires y Montevideo se niegan a hospedarlo.

El periodista Gustavo Gómez, director de 6 am 9 am, aseguró que “la noticia a esta hora, confirmada por la emisora, es que la cadena Four Seasons tomó la decisión de cancelarle su reservación en los hoteles de Bogotá, para su próximo concierto, precisamente por su abierto antisemitismo”.

La última vez que Roger pisó suelo colombiano fue en noviembre de 2018. Antes de que iniciara su concierto, el británico entregó una experiencia inmersiva, atmosférica, poderosamente emotiva, visualmente sublime y musicalmente espectacular.