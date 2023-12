Esta es la carta en la que Uribe le dice a un juez que es “incapaz” de compartir recinto con Daniel Coronell y la ternada Ángela María Buitrago, su abogada. Habla de experiencia amarga

El expresidente quiso explicar por medio de esa misiva las razones por las cuales no podía asistir a una audiencia que fue aplazada para el 16 de diciembre. Sostuvo en primer lugar que había organizado a un viaje a Panamá, que se definió antes de recibir la citación a la diligencia judicial. Y aclaró que para la misma ya tenía tiquetes comprados y que no se trataba de un viaje de turismo.

El exmandatario aseguró que “expliqué al señor Fiscal que la mención de Perafán, que hice después de haber escrito que “Coronell no es narcotraficante”, fue en reacción a que este señor dijo en La W que mi dinero es sucio. Por este tema he presentado denuncia ante la Fiscalía”.

Agregó que “expresé al señor Fiscal que, si bien la Ley trae expresamente la descripción de narcotráfico, lo cual me obligó a la rectificación, hay un asunto diferente: la utilización que el señor Coronell hizo de equipos audiovisuales del señor Perafán, que tiene elementos materiales de prueba, sobre lo cual he hecho mención, no es equivalente a ser narcotraficante, no obstante, la discusión sobre aspectos de naturaleza diferente al cotejo con el texto normativo de narcotráfico...Por lo anterior no compartí la imputación”.