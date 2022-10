Esta es la millonaria cifra que ha recibido la Secretaría de Movilidad de Bogotá por fotomultas, solo durante 2022

La Secretaría de Movilidad de Bogotá sigue generando comparendos electrónicos sin cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó ajustes a la ley de fotomultas. Si la alta Corte ha manifestado que el conductor debe estar plenamente identificado al momento de cometer la infracción y si las cámaras actualmente instaladas no logran hacerlo. ¿Por qué siguen generándolos?, es una de las preguntas que se plantean luego de que SEMANA recopilara varios testimonios de ciudadanos que se consideran víctimas de un abuso de autoridad y que además denuncian un desgaste administrativo innecesario.

De hecho, en medio de la investigación periodística se logró identificar que un alto porcentaje de las personas que llegan a dar su versión por el comparendo electrónico logra que la Secretaría de Movilidad invalide la posibilidad de cobrarle la multa, pues los argumentos de la entidad son insuficientes frente al fallo de la Corte. Sin embargo, miles de personas han pagado la multa para evitar trámites engorrosos.

Hugo Ospina, representante de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoprotax), indicó a este medio que desde marzo pasado interpuso la denuncia penal por presunto fraude a Resolución judicial.

“La Secretaría de Movilidad de Bogotá está incumpliendo el fallo de la Corte Constitucional. La Secretaría de Movilidad está actuando como la guerrilla en la época de las pescas milagrosas. Cuando lo cogen a usted y lo miran y lo esculcan, si no tiene plata o no se saben defender, allá lo dejan y si se sabe defender los sueltan y no le cobran absolutamente nada”, indica el líder de los taxistas.

SEMANA consultó directamente a la Secretaría de Movilidad para conocer su versión de los hechos y saber qué está pasando. Lo primero que aclaran es que la intención con esas medidas es salvar vidas más allá de intereses económicos. Pues recuerdan que el exceso de velocidad es uno de los mayores causantes de accidentes.

“Las cámaras tienen el propósito de salvaguardar la vida de todos los ciudadanos y en la Secretaría de Movilidad hemos venido cumpliendo lo ordenado en el fallo de la Corte Constitucional, que señala que las fotomultas deben asignarse a la persona que va conduciendo en el momento de la infracción y no al dueño del vehículo”, indican en su respuesta.

Además, aclaran que, en ese sentido, el propietario del vehículo es citado al proceso contravencional, no como infractor sino como propietario y con ello se inicia una investigación administrativa. La persona rinde testimonio, da su explicación y está en todo su derecho de impugnar.

Sin embargo, varios ciudadanos denuncian algunas irregularidades que vendrían sucediendo entre ellas que denuncia un hombre que tiene una flota de taxis, a 10 de ellos, en junio, le sacaron fotocomparendos por velocidad, Aprovechó una especie de amnistía en la que si reconocía la infracción le bajaban la mitad del valor de los comparendos y pagaba a cuotas y sin intereses.

SEMANA: ¿Cuántas personas han pagado los fotocomparendos? (De los impuestos en 2022)

Secretaría de Movilidad: Durante 2022 se registran 85.294 comparendos impuestos por cámaras salvavidas que presentan pago (parcial o total). Tales pagos corresponden al menos a 61.806 números de identificación diferentes entre ciudadanos, extranjeros y nit de empresas.

SEMANA: En total, ¿Cuál ha sido el valor recaudado por este concepto (infracciones detectadas por cámaras salvavidas)?

Secretaría de Movilidad: El recaudo total por esos 85.294 comparendos mencionados detectados por cámaras salvavidas suma $22.453.281.488.

SEMANA: ¿Cuántos comparendos han sido apelados?

Secretaría de Movilidad: De los 19.105 comparendos de cámaras salvavidas impugnados a partir de la imposición de la vigencia de este año. 18.500 fueron exonerados. Con corte hasta el 31 de agosto pasado.

SEMANA: ¿Cuándo fue la última fecha de calibración de las cámaras que registran la velocidad?

Secretaría de Movilidad: Los primeros certificados fueron en el año 2019 y la vigencia de la primera calibración es de 4 años, después del cuarto año hay que renovarlas anualmente.

Finalmente informaron que la Secretaría Distrital de Movilidad hoy tiene capacidad para atender aproximadamente 500 audiencias de impugnación por día, sin embargo, las solicitudes diarias exceden hasta 4 veces esta capacidad, por lo que están tomando medidas en varios frentes que les permitan mitigar este impacto en la ciudadanía.

Una de esas es la depuración de la agenda de impugnaciones, ya que no todas las solicitudes proceden y cumplen con los parámetros legales para la realización de esta, lo que permite liberar fechas disponibles y adelantar el proceso para miles de ciudadanos.