“Estaba deprimida y quería el Lamborghini”: el capricho de Jenny Ambuila que dejó al descubierto a su padre, Ómar Ambuila

“Estaba muy deprimida en ese momento y quería el Lamborghini, me salvaron la vida (...) mis padres van a la iglesia todas las semanas y son supersantos (...) en Miami se necesita demostrar que tienes dinero para ganar dinero ”, estos son solo algunos detalles de las declaraciones que dio ante la justicia estadounidense la joven Jenny Ambuila, conocida por jactarse en las redes sociales con derroches, extravagancias, gastos millonarios y hasta lujosos carros como Lamborghinis y Porsches, todo, al parecer, fruto de una gigantesca operación de lavado de activos.

El documento de más de 100 páginas, rotulado como “caso legal sensible del Departamento de Seguridad Nacional” y que claramente advierte que es un informe exclusivo de uso oficial para la investigación, formó parte de los expedientes que hoy tienen a la familia Ambuila contra las cuerdas y en la mira de la justicia de Colombia y de Estados Unidos.

El documento inicia con una revelación. A Jenny Ambuila la justicia le registró su casa en Miami por orden de un juez, y los agentes especiales Ross Spencer y Deven Williams le tomaron la declaración, que más parecía una confesión en la que relataba todos los lujos y extravagancias que la familia no tenía cómo soportar con ingresos legales.

Los primeros cuestionamientos de los agentes estadounidenses fueron justamente por lo evidente: ¿de dónde sacó la plata para comprar los lujosos carros? La respuesta resultó sorprendente: “Estaba muy deprimida en ese momento y quería el Lamborghini; por eso mis padres me compraron el auto como regalo de cumpleaños”.

Pero este no era el único vehículo de lujo. La joven, en su vida de millonaria en Estados Unidos, también tenía parqueado un Porsche sobre el cual dijo en su declaración que lo compró modelo 2017 con dinero que su padre le envió. Esta transacción se hizo cambiando otro carro de la misma marca, pero modelo 2013; el resto de dinero se pagó en efectivo con la venta de un BMW en Colombia. El documento reservado deja claro que los vehículos están a nombre de Jenny Ambuila, pero no los pagó con su dinero.

En otra parte de la declaración que dio ante los agentes especiales, la joven reconoció: “Mi papá me dijo que necesitaba conseguir trabajo y me aconsejó que no comprara el Lamborghini, él hubiera preferido que invirtiera el dinero, pero yo le dije que quería el Lamborghini porque quería vivir la experiencia. Le expliqué que en Miami se necesita demostrar que tienes dinero para ganar dinero”.