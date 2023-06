“Estamos a punto de consolidar un estado de mafias dominando el territorio”: gobernador de Sucre arremete contra la inseguridad en Colombia

El pasado fin de semana se llevó a cabo el primer Encuentro de Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana. Gobernadores y alcaldes de 22 departamentos del país se dieron cita en Bogotá junto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, así como autoridades militares y policiales.

Durante el encuentro, los mandatarios manifestaron su preocupación en cuanto al incremento de los secuestros, minería ilegal, las actividades extorsivas y los hechos criminales protagonizados por grupos armados.

Reunión de gobernadores con el ministro de Defensa Iván Velásquez. - Foto: Suministrada a Semana

Pues bien, durante su intervención, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, aseveró categóricamente que “esto se nos está saliendo de las manos. Estamos a punto de consolidar un paraestado, un estado de mafias dominando el territorio. No estamos frente a un tema menor”.

Para el mandatario de los sucreños, “la reedición de la parapolítica es lo que está sucediendo en Sucre, Córdoba y Bolívar. Estos señores se están apoderando de nuestro territorio y nuestras instituciones en nuestras narices”.

Héctor Olimpo Espinosa reveló que, en la campaña electoral de hace cuatro años, cuando él participó aspirando a la gobernación de Sucre, no se observaban los signos preocupantes de amenazas y extorsiones de los grupos delincuenciales que hoy se están presentando contra los aspirantes”.

“Hoy, los integrantes de las bandas criminales están pidiendo hasta motos para operar en la región. Asedian a contratistas, directores de hospitales, comerciantes, empresarios y candidatos a las corporaciones públicas”, indicó.

Por ello, en medio de su discurso, el gobernador reclamó un cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico. “Yo estoy de acuerdo con la propuesta de cambio de enfoque que plantea el presidente Petro, pero mientras llegan las nuevas leyes y las regulaciones, como Estado, tenemos que actuar con determinación y apego a la ley vigente”.

El gobernador de Sucre hizo presencia en la reunión con el Ministerio de Defensa. - Foto: Suministrada a Semana

“Lo que estamos haciendo como Estado contra cultivos ilícitos, narcotráfico y criminalidad es absolutamente ineficaz. Y no es un tema de este gobierno. Esto arrancó en el gobierno anterior, pero se ha venido incrementando en el actual”, enfatizó Espinosa.

Finalmente, agregó: “mi posición no es en contra de las fuerzas militares ni contra el presidente Petro. Esto no es personal. El asunto es que estamos ante dinámicas mafiosas que no existían hace 4 años. Las incautaciones en tierra son casi cero y en río también. Seguimos esperando que la droga llegue al mar y cuánto daño está haciendo a su paso. Hoy ya estamos cerca de 300.000 hectáreas sembradas en coca y ante 4,5 cosechas año porque es más eficiente la producción. Yo he insistido en que hay que volver a la fumigación”.

Sobre la cumbre

Durante la reunión, se abordaron diversos asuntos relacionados con los desafíos significativos que han surgido en distintas zonas del país. Especialmente, los gobernadores expresaron su preocupación ante la ausencia de presencia militar en dichas regiones y el aumento de actividades delictivas perpetradas por el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, otras las disidencias y el ELN. Estos grupos criminales han intensificado sus acciones, lo cual fue denunciado enérgicamente por los mandatarios locales ante la cúpula militar, que también estuvo presente en la cumbre.

Sobre esto, el gobernador de Antioquia aseguró que “hay un incremento claro de todas las actividades delictivas, no solo del ELN, también de las disidencias de las Farc y el ‘Clan del Golfo’. Están aprovechando vacíos, errores, improvisaciones de la ‘paz total’ para incrementar sus actividades delictivas. A veces, uno piensa que el comisionado de Paz, no sé si por la falta de tiempo o equipo, es increíble que tenga más tiempo para hablar con agrupaciones ilegales que con gobernadores y alcaldes”, dijo.

Gobernadores explican inasistencia a cumbre con MinDefensa tras denunciar que grupos armados, que buscan la ‘paz total’, incrementaron su accionar. - Foto: Ministerio de Defensa

A renglón seguido, el gobernado Gasca añadió que “si bien es cierto que se dio un cese al fuego bilateral, el Ejército y la Policía lo cumplieron, pero los grupos no. Siguieron extorsionando, secuestrando y eso no lo podemos permitir los gobernadores. Las fuerzas armadas, la Armada y la Policía esperan una directriz para avanzar y recuperar los territorios pedidos”, afirmó.

Ante las denuncias y el grave panorama, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que se está llevando a cabo una evaluación de la información para determinar si el aumento de los grupos armados ilegales es una percepción o está respaldado por cifras verificables.