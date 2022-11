Estas son las preguntas más frecuentes sobre la vasectomía, mitos y verdades

La tendencia mundial es que cada vez más las familias programen si en realidad quieren o no tener hijos. Más aún cuando se habla de sobrepoblación, cambio climático, responsabilidad social y la difícil situación económica, pero como ha sucedido históricamente la responsabilidad de gestar o no un nuevo ser recae sobre las mujeres, pero en realidad al comparar la vasectomía en el hombre con la ligadura de trompas en la mujer (Pomeroy), en lo relacionado con dolor, recuperación, riesgos quirúrgicos y posibles complicaciones, es más favorable la vasectomía, según han afirmado abiertamente varios especialistas.

El médico César Augusto González, urólogo de los Centros Médicos Colmédica, manifiesta que en cuanto a la prevención de embarazo, se estima que una vasectomía es capaz de evitar mínimo 365 gestaciones anuales. Mientras, una cirugía de Pomeroy es capaz de hacerlo máximo una vez al año, la vasectomía es, según los expertos, una cirugía ambulatoria, rápida, segura, con una efectividad del 100 %, incluso con el paso de los años.

Unas de las preguntas que más se escucha en los consultorios de los urólogos es:

¿Con la vasectomía se pierde la potencia sexual, y la erección es más débil?

Sin embargo, lo que aclaran los especialistas, entre ellos González, es que no existe sustento fisiológico que explique el desarrollo de disfunción sexual luego de la vasectomía. Pero dejan claro que en este procedimiento no se afectan los testículos ni la producción hormonal de testosterona. Ni mucho menos la circulación sanguínea del pene, “ni su componente neurológico, todos ellos, responsables del deseo sexual y la función eréctil. Más allá del componente psicológico de cada persona, no se puede relacionar la vasectomía como una causa directa de disfunción sexual”, dice.

¿La persona se engorda y se le cae el pelo porque queda débil?

“Coloquialmente la vasectomía se asemeja con la castración de los animales domésticos o del ganado vacuno o equino. Por ello, varias de las preocupaciones son reflejo de lo que se observa en esos animales cuando se les extirpa los testículos. Precisamente esa es la gran diferencia”, aclara González.

Y es que la vasectomía y castración son dos cirugías totalmente diferentes. En la vasectomía se corta la comunicación para que los espermatozoides no puedan salir de los testículos y mezclarse con el semen expulsado. La castración es la extirpación total de los testículos a través de una incisión más grande en el escroto o en cada ingle.

Así que la alopecia (perdida de cabello) se asemeja a otros factores, no a la vasectomía.

¿El semen que se expulsa es menor cantidad después de la cirugía?

El experto indica que para desvirtuar este mito solo basta recordar que los conductos deferentes son los encargados de transportar los espermatozoides y al mismo tiempo transportar las secreciones provenientes de los testículos y epidídimos (estructuras tubulares ubicadas detrás de los testículos, donde los espermatozoides maduran), pero no transportan el semen que se eyacula. Por tanto, la reducción en el volumen de semen eyaculado es casi imperceptible.

¿Con el paso de los años los conductos se unen solos?

Los estudios demuestran que el riesgo de que eso suceda es bajo y entre más tiempo pase luego de la vasectomía esa probabilidad disminuye progresivamente.

¿Toca de por vida realizarse espermogramas cada año?

Luego de hacer la vasectomía se debe esperar un lapso prudencial de 3 meses y luego realizar un espermograma básico para verificar la ausencia de espermatozoides. En ese trimestre la pareja debe continuar con cualquier método de planificación familiar. Una vez obtenida la azoospermia, a los 3 o 6 meses por máximo luego de la intervención, se considera que la cirugía logró el 100% de efectividad.

¿Si nunca se ha tenido hijos se puede realizar una cirugía tan radical?

Todo hombre mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales que libre y voluntariamente desee planificar de manera definitiva con la vasectomía, lo puede hacer, siempre y cuando sea mayor de edad.

¿El cuerpo se intoxica con los espermatozoides que no salen?

González explica que no es así porque los espermatozoides no expulsados que quedan dentro de los epidídimos justo después de hacer la vasectomía van a ser absorbidos con el paso de los meses por un tipo especializado de células de defensa. Entre tanto, los testículos con el paso de los años van a dejar de hacer el ciclo de maduración, pues no se necesitan espermatozoides nuevos.

Finalmente, el urólogo recuerda que la vasectomía puede ser reversible y que en menos de 5 días de ser realizada los hombres se sienten bien, aunque pueden presentar en los primeros días algo de molestia.