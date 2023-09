Este es el decreto del Gobierno Petro con el que más de 5.000 madres cabeza de familia saldrán de prisión; harán servicio social

Además, el decreto establece que las beneficiarias deben ser afiliadas al Sistema de Seguridad Social. Aquellas que no tengan capacidad de pago para cotizar serán derivadas a la Secretaría de Salud del municipio para que se inicie el trámite correspondiente. También deben hacer parte del Sistema de Riesgos Laborales.

“Consiste en servicios en beneficios de la sociedad de carácter no remunerado que se ejercen en la libertad a través de instituciones públicas, organizaciones ánimo de lucro o no gubernamentales. Los servicios de utilidad pública no podrán ejercerse a favor intereses lucro de empresas u organizaciones privadas”, determina.