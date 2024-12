Estos son los ganadores del premio SIP 2020

La Sociedad Interamericana de Prensa anunció los Premios a la Excelencia Periodística 2020. Estos son los ganadores de primeros premios y menciones en las 15 categorías del concurso, incluido el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa:

GRAN PREMIO A LA LIBERTAD DE PRENSA

Premio: Periodistas y trabajadores de prensa de las Américas que, en el ejercicio de su profesión, perdieron la vida debido al covid-19.

Fundamentación: Por cumplir su rol de proveedores de servicios esenciales para proveer rigurosidad noticiosa, confianza a sus audiencias y que la información llegara a las comunidades de América Latina, la región más afectada por la péridida de vida de comunicadores por la pandemia.

CARICATURAS: (Patrocinado por El Tiempo, Bogotá, Colombia.)

Premio: "El Peje", Gilberto Bobadilla de Anda, Eje Central, México.

Fundamentación: Por resumir, mediante un fino dibujo y acertado uso del color, los primeros 100 días de constantes batallas del presidente mexicano Manuel López Obrador, a quien se le representa como gladiador resuelto y acompañado de un ganso (referencia a la frase que utilizó en su toma de posesión).

Mención Honorífica: O Muro, Claudio Antonio Gomes, Jornal A Tarde, Brasil.

Tema: El expresidente Evo Morales traspasa fácilmente el muro de acusaciones de Estados Unidos con la ayuda de México.

COBERTURA DE NOTICIAS EN INTERNET (Auspiciado por TV Venezuela, Miami, Florida.)

Premio: Carros-Fortes: Homes indefesos, Saulo Araújo, Metrópoles, Brasil.

Fundamentación: Por presentar, con fuerza narrativa, originalidad y giros innovadores, el terrible drama de la violencia unido a las falencias del sistema de seguridad en Brasil.

Mención Honorífica: Sobresueldos, los pagos ocultos de los gobiernos de Arena y FMLN, Redacción de El Faro, El Salvador.

Tema: Pruebas documentales de sobresueldos ilegales durante los últimos gobiernos en El Salvador.

COBERTURA NOTICIOSA (Patrocinado por Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras.)

Premio: “Tragedia mormones”, Ramón Felipe Verdín Flores, Noel Vizcarra, Reynaldo Esquer, Armando Talavera, El Debate, México.

Fundamentación: Por ofrecer, a través de la combinación de varios géneros y recursos periodísticos, una brillante cobertura del atentado de grupos narcos a familias mormonas asentadas en el Norte de México, que costó la vida de al menos 11 personas.

Mención Honorífica:

Tema: Ejecuciones de decenas de opositores al gobierno de Daniel Ortega

durante 2018 y 2019.

COBERTURA DE NOTICIAS EN MÓVILES ALEJANDRO MIRÓ QUESADA GARLAND (Patrocinado por El Comercio, Lima, Perú.)

Premio: Mi casa se inunda, Redacción de Red/Acción, Argentina.

Fundamentación: Por la ingeniosa propuesta narrativa que combina conversación por medio de mensajes de texto, voz y video para lograr que la audiencia comparta la angustia de tantas familias por las inundaciones en Argentina.

Mención Honorífica: Meninos-soldados: A infância a serviço do tráfico de drogas, Leilane Menezes, Metrópoles, Brasil.

Tema: Situación de vulnerabilidad social y legal de niños y jóvenes, explotados como fuerza de trabajo del narcotráfico en Brasil.

CRÓNICA (Patrocinado por El Comercio, Quito, Ecuador y McClatchy Newspapers, Sacramento, California.)

Premio: Dimar, el crimen al que quisieron echarle tierra, José Guarnizo, revista Semana, Colombia.

Fundamentación: Por la impresionante narración, caracterizada cuidadosa prosa, información novedosa y recursos audiovisuales, acerca del asesinato de Dimar Torres, en la región del Catatumbo, a manos del Ejército de Colombia.

Mención Honorífica: Los niños canaleteros de la comarca Ngäbe-Buglé, Adiel Bonilla Moreno, Panamá América, Panamá.

Ejecuciones en el campo: la masacre contra los

campesinos, Colectivo de Confidencial en alianza con Connectas.

Tema: Situación de abandono de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, donde los niños usan canoas para asistir a la escuela.

DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO A LA COMUNIDAD: (Patrocinado por El Comercio, Lima, Perú.)

Premio: Fosas del Silencio. Redacción de La Vida de Nos, Venezuela.

Fundamentación: Por denunciar, mediante datos, testimonios e imágenes conmovedoras, el drama humano tras las frecuentes desapariciones a manos de grupos irregulares dentro del llamado Arco Minero del Orinoco y, consecuentemente, la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro en esa tragedia.

Mención Honorífica: Confinamiento solitario/ Solitary Voices Data & Reporting Teams, International Consortium of Investigative Journalists; Grupo SIN in the Dominican Republic, Plaza Pública in Guatemala; Mexicanos contra la Corrupción en México; and NBC News, The Intercept and Univision in the U.S.

Tema: Prácticas abusivas empleadas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

FOTOGRAFÍA (Patrocinado por La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador.)

Premio: Crisis en Bolivia, Ronaldo Andrés Schemidt Almeida, AFP, Argentina.

Fundamentación: Por documentar, con dramatismo y fuerza narrativa, los violentos choques entre la policía y grupos simpatizantes del expresidente Evo Morales días después de su renuncia.

Mención Honorífica: La vieja medida de presión para las maras, Carlos Alberto Barrera Herrera, ElFaro.net, El Salvador.

Tema: Encierro total y parcial de líderes de las pandillas principales de El Salvador.

INFOGRAFÍA (Patrocinado por Clarín, Buenos Aires, Argentina.)

Premio: APOLO 11: La misión que marcó la historia de la humanidad, Christian Fiol, El Mercurio, Chile.

Fundamentación: Por exponer, con esmerada y rigurosa información y original despliegue de recursos audiovisuales, el desarrollo de la carrera espacial y la hazaña científico-técnica del alunizaje del Apolo 11.

Mención Honorífica: Importancia del cacao ecuatoriano en el mundo, Manuel Cabrera Patiño, Carlos Almeida Cueva, Abel Cevallos, El Telégrafo, Ecuador

Tema: Historia de la producción, consumo y comercio del cacao, esencial rubro económico de Ecuador.

OPINIÓN (Patrocinado por El Mercurio, Santiago, Chile.)

Premio: Las Puertas Sagradas, Miguel Roth, Angular, Argentina.

Fundamentación: Por cuestionar, mediante una prosa elegante, desenfadada y con sólida argumentación, los principios religiosos frente al drama de los desamparados y promover diferentes reflexiones sobre un tema complicado.

Mención Honorífica: Lo que Noam Chomsky jamás sabrá, Ariadna García, Tal Cual, Venezuela.

Tema: Ceguera de intelectuales de izquierda ante la violación de los derechos humanos en Venezuela.

PERIODISMO DE DATOS (Patrocinado por IE Business School, Madrid, España.)

Premio: Simulação mostra quais crianças são adotadas (e quais não são) no Brasil. Augusto Fernandes Conconi, Vinicius Sueiro, Mariana Cunha Visual, Bruno Ponceano, Júlia Marques, O Estado de S. Paulo, Brasil.

Fundamentación: Por llevar a cabo una propuesta original y creativa de fuerte impacto social que muestra —gracias al desarrollo de un simulador—las principales preferencias de los que aspiran a adoptar niños en Brasil.

Mención Honorífica: Homicidios y zonas de silencio, Redacción El Universal, México.

Tema: Autocensura de la prensa en México sobre homicidios demostrada con datos obtenidos por inteligencia artificial.

PERIODISMO EN PROFUNDIDAD (Patrocinado por La República, Lima, Perú.) Premio: #DóndeEstán, Redacción revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica, El Salvador.

Fundamentación: Por evidenciar de manera exhaustiva la desaparición de personas en El Salvador mediante una ejemplar investigación multidisciplinaria integrada por 12 reportajes y complementada por numerosos recursos audiovisuales.

Mención Honorífica: Abusos sexuales en la Iglesia Argentina, Redacción de La Nación, Argentina.

Tema: Prácticas de abuso sexual de 63 sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica argentina durante los últimos 20 años.

PERIODISMO SOBRE MEDIO AMBIENTE ROBERTO EISENMANN JR. (Patrocinado por La Prensa, Ciudad de Panamá, Panamá.)

Premio: Colombia Subterránea, Nicolás Bustamante Hernández, Manuel

Sebastián Alzate Vargas, Juan Carlos Higuera Triana, El Tiempo, Colombia.

Fundamentación: Por revelar, desde una perspectiva múltiple, datos novedosos e imágenes sorprendentes acerca de cavernas en Colombia, lo cual tuvo una notable repercusión social.

Mención Honorífica: Tierra de Resistentes, Redacción Mongabay Latam, Colombia.

Tema: Episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades en siete países de América Latina.

PERIODISMO SOBRE SALUD (Patrocinado por Robert Stempel College of Public Health & Social Work, Universidad Internacional de la Florida, Miami, Florida.)

Premio: Vivir con malaria, Redacción de Prodavinci, Venezuela.

Fundamentación: Por presentar, mediante una combinación de géneros periodísticos, recursos audiovisuales, multiplicidad de fuentes y profusión de datos, la situación de la malaria en Venezuela, actualmente el mayor foco de transmisión en América Latina.

Mención Honorífica: Sífilis, la vieja enfermedad de transmisión sexual que volvió con todo, Florencia Cunzolo, Clarín, Argentina.

Tema: Alarmante resurgimiento de la sífilis en la Argentina, sobre todo, entre la población joven.

PERIODISMO UNIVERSITARIO (Patrocinado por La Prensa, Managua, Nicaragua.)

Premio: El peso del estigma: La amenaza contra los líderes ambientales del Meta, Paula Hernández, Óscar Parra Editor, Pilar Puentes Redactor, Richard Romero, Ricardo Sánchez, Rutas del conflicto, Universidad del Rosario, Colombia.

Fundamentación: Por describir, mediante un despliegue multimedia y apoyándose en rigurosa información y claridad de exposición, las agresiones, amenazas y vicisitudes de líderes medioambientales colombianos.

Mención Honorífica: Criminalización de estudiantes en Colombia, Redacción Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano, Bogotá, Colombia.

Tema: Persecución contra estudiantes universitarios debido a su vinculación con partidos de izquierda y simpatía por la guerrilla en Colombia.