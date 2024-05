Estos son otros temidos integrantes de La Inmaculada que serán trasladados con Pipe Tuluá, tras revelaciones de SEMANA

“Llegué a mandar”

“Espero que la guardia tenga claro quién soy yo, llegué a mandar como lo he hecho en todas las cárceles y espero que nadie se meta en mi camino porque no temblará la mano para seguir matando guardianes. No me importa si tengo que matar capitanes, cabos, dragoneantes”, estas fueron las palabras que, según le informaron a SEMANA, gritó a voz en cuello el peligroso Pipe Tuluá al llegar a Picaleña, mientras pasaba entre la guardia externa y la oficialidad.