“Estoy muerto en vida”, cumpliendo su trabajo, disparó a un ladrón que robaba una moto, ahora será imputado por homicidio

“Minutos antes había varios sujetos sospechosos rondando la empresa, uno de los empleados me alerta a mi y me dice que tenga cuidado; yo me pongo pilas y veo cuando uno se mete a robar la moto, la prende y cuando lo interceptó, el tipo me dice que si me voy a hacer matar y me amaga con dispararme, yo reacción primero y le disparó”, relató Sandoval a SEMANA.