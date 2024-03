Estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió y vendió todo lo que tenía para pagar un abogado

“Yo no era el hombre del video, ni siquiera estaba en Facatativá, Cundinamarca, el 8 de octubre de 2017 cuando pasó todo. Soy conductor de bus y siempre tuve cómo demostrar que estuve en Santa Marta a la misma hora que sucedió la tragedia”, dice el hombre de 56 años a SEMANA, ya cansado de haberlo repetido tantas veces ante las autoridades.

Para la justicia colombiana nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero mientras avanzan las investigaciones, según el riesgo que representa para la sociedad o para el futuro del caso, lo detienen. Basado en esas premisas, Jorge pensó que todo sería un malentendido de un día; sin embargo, se llevó la sorpresa que era él quien tenía la carga probatoria. Si quería quedar en libertad tenía que demostrar que él no era el hombre del martillo, esa tarea no sería fácil y, además, costosa. Porque no basta con decirlo, debía contratar abogados, investigadores privados, morfólogos y otra serie de especialistas que avalaran técnica y científicamente su versión.