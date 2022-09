Exclusivo: SEMANA tiene el expediente completo de Aida Victoria Merlano. Estas son las pruebas que la condenan

El expediente contra Aida Victoria Merlano es demoledor. La influenciadora espera una condena de más de 10 años de cárcel que serán dictados el próximo 13 de septiembre por el juez penal del Circuito de Bogotá, Diógenes Manchola, quien determinó que la joven ayudó a su madre a fugarse del consultorio el primero de octubre de 2019.

El archivo, conocido en exclusiva por SEMANA, detalla cómo fue que Aida Victoria fue clave en el escape de la exsenadora.

Una de las primeras pruebas es que junto a su hermano, Esteban José Manzaneda, quien para ese momento estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, participaron de esa fuga. Según el expediente y las pruebas recolectadas, ambos llegaron al consultorio para acompañar a su mamá en la supuesta cita.

El joven llevaba un morral negro que nunca soltó. De acuerdo con la información recolectada y los recursos fílmicos, Manzaneda lucía nervioso e inquieto. Ese elemento fue fundamental para la fuga.

Por su parte, Aida Victoria pidió unas hamburguesas que llegaron en bolsas. Posteriormente, le pasó una bolsa a su madre, quien se dirigió al baño con este elemento. Previamente, su hijo había ingresado a ese espacio y había dejado el morral. Uno de los agravantes para la influenciadora, según las pruebas, es que se le está responsabilizando de haber usado a un menor de edad para ese propósito. El joven, que en un mes al hecho iba a cumplir la mayoría de edad, también podría tener consecuencias legales.

Luego de que Merlano ingresara a ese baño fue que ocurrió la escena que todo el país vio. La exsenadora lanzó una cuerda de aproximadamente cuatro metros por la ventana del consultorio para lanzarse y caer a aproximadamente ese nivel de altura. Allí la estaba esperando una moto a pocos pasos en donde posteriormente emprendió la huida.

El argumento más demoledor en contra de la creadora de contenidos para concluir que ayudó en la fuga de su madre fue que, según el juez de Bogotá, Aida Victoria fue quien alertó al motociclista el momento exacto para recoger a la excongresista. Para llegar a esa conclusión, el juez detalló que las pruebas evidencian que la joven era la única que tenía un teléfono celular para avisar el momento oportuno para la fuga. Además, en el expediente se detalla que Aida Victoria le entregó otro celular a su madre antes de despedirse.

Por otra parte, según el juez, los materiales para fugarse, entre los que se encontraban la cuerda, una peluca y guantes para saltar del edificio, fueron entregados en esos momentos por sus hijos.

La exsenadora ha dicho que ellos no la ayudaron y que esos materiales los traía desde el centro penitenciario del que era trasladada. Sin embargo, ese argumento no tuvo asidero gracias a los testimonios de la guardiana del Inpec, Judith Natalia Espinosa, quien testificó que requisó en dos ocasiones a la detenida y no llevaba los elementos. Según Merlano, logró sacarlos en una faja, pero la funcionaria dijo que esas prendas no se encontraban con ella cuando fue requisada.

En las pruebas recolectadas se detalla que la creadora de contenidos y su hermano salían del consultorio junto con el odontólogo Javier Guillermo Cely. Fue en ese momento que Merlano emprendió la huida.

Aida Victoria se enfrenta a una pena que podría acarrear hasta 17 años de cárcel. A pesar de que desde distintos sectores la han acompañado por lo considerable de la condena y el contexto, lo cierto es que la justicia encontró las pruebas suficientes para hallarla responsable en la fuga de su madre, quien actualmente se encuentra resguardada en Venezuela.