Exministra Carolina Corcho arremete contra las EPS antes de que termine el año por cálculo de la UPC: “Es absolutamente grave”

La exministra de Salud Carolina Corchó hizo un fuerte pronunciamiento este domingo, 31 de diciembre, en contra de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las cuestionó porque, según ella, no cumplieron con los requisitos para el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2024.

“Es absolutamente grave que solo 4 de 23 EPS hayan cumplido con los requisitos de calidad de información para el cálculo de la UPC”, escribió la exfuncionaria en su cuenta de X, antes Twitter, al tiempo que se cuestionó: “ ¿cómo es posible que entidades que manejan recursos públicos no puedan soportar estos manejos con información confiable? ”.

Pero la exfuncionaria fue más allá y aseguró que “ no existe ninguna evidencia de que haya insuficiencia de la UPC, lo que hay es deficiencia en la administración de la misma, evidenciando en algo tan básico como que 23 EPS no disponen de información confiable para proyectar la financiación del sistema”.

Así se fijo el incremento de la UPC en 12,01 % para 2024

De acuerdo con la entidad, este incrementó se fijó soportado en la inflación del 9,73 % más un 2,28 % de inclusiones para la actualización de servicios y tecnologías . “Luego de ser aplicada la metodología, el incremento de la UPC sería del 6,71 %; no obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social decide aumentar según el IPC proyectado por el MHCP (9,73 %), es decir, 3,02 % adicional”, señaló.

“El Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. Un 12,01 % no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del sistema que le da salud a los colombianos”.