“Experimenté mucho miedo”: conductora del SITP contó cómo fue agredida por hombre que manejaba vehículo de alta gama

La alcaldesa se había reunido con un conductor agredido

En cuanto a Édison, el conductor, por fortuna no tuvo heridas graves. Eso sí, las agresiones que sufrió no fueron cualquier cosa.

“En el sector de Molinos llevaba el bus demasiado lleno, iba con sobrecupo. Me hicieron una parada y decidimos no pararle al señor porque no le cabía más gente. Al ver que yo no le quise abrir la puerta, comenzó a agredirme, a agredir el bus, a agredirme por el lado mío del conducto con un cuchillo”, narró.