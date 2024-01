María Camila Villamizar, exsecretaria privada de Daniel Quintero, quedó atornillada en EPM; no renuncia ni con pedido del nuevo gerente

“Como lo denunciamos ayer en la sesión del Concejo de Medellín, uno de los cargos que quedaría atornillado en EPM sería el de María Camila Villamizar, ex secretaria privada de @QuinteroCalle, quien actualmente ni siquiera reside en Medellín y ocupa un cargo directivo en la empresa”, dijo De Bedout en su cuenta de X, antes Twitter.

Según se conoció, el nuevo gerente de EPM, John Maya, solicitó la renuncia a estos funcionarios como parte de su estrategia de reestructuración; además, las funciones que ejerce Villamizar ya estarían siendo realizadas por otras personas, por lo que el cargo de la exsecretaria privada de Quintero no sería necesario.

Pese a la petición de Maya, esta alta funcionaria no ha presentado su renuncia, por lo que en dado caso tendría que ser declarada insubsistente, lo que le acarrearía a EPM el pago de una importante indemnización.

Al ser preguntada sobre este hecho, Villamizar le dijo a El Colombiano que no “la requirieron” y que siempre que le pidieron información, esta fue suministrada.

“No se me requirió. Puedes pedir los requerimientos porque no los recibí. Siempre se nos pidió info y se envió, pero no nos convocaron, dijeron que iban mis jefes”, indicó Villamizar al medio citado.