Extranjeros en busca de sexo con niñas en Medellín: la portada de SEMANA que destapó la guerra sin cuartel contra los pedófilos

La guerra de Fico

“No puedes llorar”

El encuentro sexual se realizó en un apartamento de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. No contento con eso, el abusador la grabó y le pidió posar para la cámara. “Si yo no me dejaba grabar, él no me iba a pagar. Hubo momentos en los que yo hasta chillaba y él me decía: ‘No llores, no puedes llorar porque no puedes quedar [en el video] llorando’”, le contó la víctima a SEMANA, que todavía se angustia al recordar lo que sufrió.