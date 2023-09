Fernando Botero: su colección privada de arte no se donará, pero se podrá ver en distintas exposiciones por el mundo, dicen sus hijos

De acuerdo con el relato de Juan Carlos, se trata de “unas obras muy preciosas porque los colores no son los de una persona que se está asomando a la muerte, no son colores fúnebres, nostálgicos, ni macabros, ni tristes. Al contrario, son de una enorme luminosidad, poesía y belleza. Esas acuarelas son como un canto a la vida. Él decía que comenzó pintando acuarelas y que terminar así era como regresar a casa”.

Botero, según su hijo, “aseguraba que el problema es que el día de mañana, los arqueólogos cuando excaven las ruinas de nuestras ciudades y traten de encontrar cuál era el arte de la época, no lo podrán distinguir de lo que existe en los basureros. Años atrás, un campesino encontraba los restos de una escultura, y así no fuera ni culto ni leído, sabía que se trataba de una pieza de valor que había que preservar. Pero eso no pasa hoy cuando la obra de arte es un banano pegado contra la pared. Ese tipo de arte para mi padre era efímero e intrascendente y no pertenecía a las grandes corrientes del arte que él celebraba”.