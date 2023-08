Fico Gutiérrez rechaza el asesinato de Leandro Sánchez, candidato al Concejo de Honda

“Federico Gutiérrez a la Alcaldía, el Centro Democrático al Concejo. Aquí en Medellín, en su centro, digo lo siguiente. Tengo 71 años, he amado esta ciudad y no le he robado un peso. Vengo a decirles que no podemos permitir que Medellín la sigan convirtiendo, con un Gobierno que es una escuela de ladrones. Que sigan convirtiendo a la ciudad en un destino de turismo de prostitución y de droga. Cobran altísimos impuestos, tienen un presupuesto muy alto y todo lo que han conseguido es tener una comunidad de 400.000 personas con hambre”, manifestó Uribe ante ciudadanos.