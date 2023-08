Álvaro Uribe tras respaldar a Fico Gutiérrez en Medellín: “Hay que sumar personas y a tiempo, no puede haber una hora de descanso”

Y siguió: “En América Latina- nuestro país no ha sido ajeno a eso- ha habido un contraste entre un discurso social histórico y unos problemas sociales que no se han superado. Muchos gobiernos no han sido contrarios a la empresa privada, pero no han tenido la suficiente convicción para defenderla en el discurso público. Nosotros creemos que la única manera de resolver problemas sociales es con una empresa privada vigorosa cumpliendo una función social. Hemos venido proponiendo un concepto universal de emprendimiento, apoyar tanto a la señora que vende mangos en la esquina como a la más grande de las empresas. Esto no es un fin, sino un medio para resolver los problemas sociales”.