Fiscal Barbosa le hace un fuerte llamado al presidente Petro para que respete la independencia y autonomía de la Rama Judicial

Para el fiscal Barbosa no es la primera vez y, tristemente, no será la última en que el jefe de Estado realiza este tipo de acusaciones que afectan directamente la independencia y autonomía de la administración de justicia en Colombia. El hecho de que hubiera amenazado con rebajar el presupuesto de la Rama Judicial para el próximo año es un mensaje muy grave.

“Es que no me gusta la sentencia de la Corte Constitucional, ‘pues le bajo el sueldo a la Rama Justicia’, es que no me gusta que el fiscal o cualquiera hablen sobre paz, entonces pone a su aliado en el Congreso”, alertó Barbosa, quien indicó que seguirá defendiendo la independencia y autonomía no solamente de la Fiscalía, sino de la Rama Judicial en sí.