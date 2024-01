Fiscal Francisco Barbosa advierte que sicarios están asesinando más personas para ganarse espacio en la paz total

“Repito porque yo con este Gobierno no me voy a callar, ni me voy a callar hoy, ni nunca. Aquí ha venido una estrategia de destrucción institucional del país y de la justicia colombiana por parte de Gustavo Petro y de su Gobierno. Entonces aquí han venido con la idea de presionar, lo vimos con mucha gravedad por lo que está ocurriendo con el magistrado Botero, que denunció unos hechos. Me parece muy grave que se presente en tutelas exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia elegir antes de que se vaya al fiscal general de la nación”, dijo Barbosa.