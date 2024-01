Fiscal Francisco Barbosa, en entrevista con CNN en Español: “No soy opositor de Petro, soy un opositor del crimen y del narcotráfico”

En esa conversación con el periodista Fernando del Rincón, el comunicador le preguntó si él es un opositor al presidente Petro, a lo que Barbosa respondió: “Yo no soy un opositor al Gobierno de Petro. Yo soy un opositor del crimen, yo soy un opositor del narcotráfico, yo soy un opositor de aquellos que están pretendiendo romper el Estado de derecho en Colombia, que están pretendiendo atentar contra la autonomía de la rama judicial”.

”Mi lucha ha sido la defensa por la institucionalidad del país” , dijo Barbosa. “Uno podría superar la discusión porque el presidente es una figura elegida popularmente que está ahí y que representa la Presidencia de la República. Yo he tenido que defender diferentes temas que vienen con la institucionalidad del país”.

Barbosa sostuvo que no ha sido “opositor en términos políticos”. “Lo que hecho es la defensa de la institucionalidad que me ha sido leída como una suerte de oposición”.

Fiscal Francisco Barbosa le responde a Petro por llamarlo sedicioso: “Es una amenaza directa del presidente no solo contra el fiscal, sino contra la Fiscalía y la justicia”

“Me he opuesto de manera muy dura a que se legalice la cadena productiva del narcotráfico. He sido incisivo en que el presidente no va a poder superar la autonomía de la rama judicial del ente acusador”, detalló el fiscal Barbosa.