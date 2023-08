Francisco Barbosa confirma que explosivista y francotirador del ELN llegaron a Bogotá: “No hay que minimizar esto”

Barbosa agregó: “No hay que minimizar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esto con seriedad, sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del ELN, pero, más allá de esto, hay una situación que había que advertir entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir”.