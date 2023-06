Funcionaria de la Secretaría de Hacienda de Chiquinquirá fue brutalmente agredida por su pareja

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que un hombre identificado como Cristian Castillo, profesor de zumba, protagonizó una brutal golpiza contra su pareja sentimental, una joven mujer que trabaja en la Secretaría de Hacienda del municipio.

Las imágenes revelan cómo el agresor arrastra del pelo a la joven hacia una vivienda, donde continúa propinándole patadas y golpes. En un momento, se evidencia al hombre subiéndola por las escaleras sujetándola del cabello y luego la empuja con violencia, dejándola con graves lesiones en el suelo.

Ante la gravedad de los hechos, la Comisaría de Familia del municipio tomó cartas en el asunto y emitió una medida de protección a favor de la joven afectada. Asimismo, la Fiscalía ha sido informada sobre el caso y se espera que tome las acciones legales correspondientes.

El personero de Chiquinquirá, Uriel Urazan, confirmó que se está adelantando investigación por las posibles lesiones personales. ”Hasta la presente no se sabe nada, todo es materia de investigación. No se sabe si la chica ya puso la denuncia. El muchacho fue contratista de la Alcaldía y no sé si ya se le acabó el contrato”, aseguró.

La comunidad de Chiquinquirá se ha mostrado consternada por este acto de violencia de género, repudiando enérgicamente cualquier forma de maltrato. La agresión ha generado un llamado a la conciencia ciudadana y a la necesidad de promover el respeto y la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

La funcionaria permanece hospitalizada

El personero Urazan también aseguró que a pesar de que la agresión se registró hace varios días, la víctima aún permanece hospitalizada en la capital del país.

“Afortunadamente la vida de esta persona no está en riesgo en este momento pero sí ha sufrido un grave maltrato físico y psicológico, en este momento está recibiendo atención médica en un hospital de la capital de la república, con medida de protección y acompañamiento psicosocial, estamos trabajando con ella para poder convencerla de realizar la respectiva denuncia como corresponde”, mencionó.

“Realizamos la respectiva denuncia, ante la Fiscalía General de la Nación, en este momento se adelanta la investigación pertinente y por supuesto también se adelantará la acción que tiene que adelantarse para lograr la captura de esta persona que ha agredido física y psicológicamente a su cónyuge”, reiteró.

Por su parte, Lepsa Pinilla, gestora social del municipio, aseguró que “desde el momento que nos enteramos hablé con ella, pero ella no ha querido denunciar, por eso la Comisaría de Familia presentó la denuncia de oficio ante la Fiscalía”, detalló la Gestora Social. Se sabe también que el agresor, quien no ha sido capturado, tuvo un contrato con la administración, pero Pinilla aclaró que el mismo terminó en mayo y no fue renovado.

“Ella está hospitalizada, nosotros queríamos manejar el caso con discreción en un comienzo porque ella está afectada psicológicamente, por eso invitamos a evitar dar el nombre de ella y no publicar los videos que se han visto para no victimizarla más”, concluyó la funcionaria Pinilla.

Desde la administración municipal hicieron una invitación a todas las personas que sean víctimas de violencia de género a denunciarlos. Para ese fin, el municipio tiene dispuesta la línea 155 y el celular 3232766856. Además, se activó una Patrulla Púrpura, que brinda atención integral y oportuna a víctimas de violencia de género, así como orientación, acompañamiento jurídico y psicosocial; y se recordó que la Comisaría de Familia también brinda también toda atención y orientación a las víctimas de violencia de género.

Según el reporte oficial, la victima no habría denunciado agresiones anteriores, sin embargo, familiares de la mujer afirmaron que sí se habrían registrado, aunque sin denuncia formal.

A pesar de las contundentes pruebas de la brutal agresión, el hombre involucrado sigue en libertad.