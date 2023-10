General (r) Eduardo Zapateiro sobre lo ocurrido en Tierralta: “¿Quién le devolverá la dignidad a los hombres acusados y retirados de sus cargos?”

Los audios con el “guion” para inculpar al Ejército

“El Ejército estuvo en mi casa, yo no voy a dar la mejor referencia del Ejército. Yo qué voy a decir, es que se metieron en mi casa, me dañaron la puerta, y a pesar [de] que tenía una chapa y un candado, hicieron y rebuscaron sin una previa orden. Todo eso, uno tiene que ir analizando”, indicó el líder.

De igual forma, pidió que la comunidad enfatizara en decir que “también llegaron a mi casa, me estropearon a los trabajadores, alguna cosa, y dijeron que nosotros hacíamos parte de tales. Todas esas cosas. Las estigmatizaciones hoy cuentan”.

En el audio, el líder reconoció, una y otra vez, la necesidad de exagerar absolutamente todo, unificar la narrativa de abuso a la comunidad y entregar acciones que, al parecer, no corresponden del todo a la realidad. “Todas esas narraciones de los hechos que hemos tenido de dos años para acá ustedes piensan hacerlo allá”, dijo.

“Nosotros estamos alrededor así no estemos, muchachos, así no estemos”. Con un tono de burla, aseguró que tocaba aplicar lo que se conoce como “inteligencia indígena”. En este momento, intervino otra persona que dio instrucciones sobre la forma en que se debían ubicar ese día. El líder tomó nuevamente la palabra y afirmó, esta vez sin dudas, que deben inventar parte de la historia, puesto que él dirá algo “así no haya pasado”.