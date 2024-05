Germán Vargas Lleras fue reconocido por la JEP como víctima por crímenes no amnistiables cometidos por la guerrilla de las Farc

Este jueves, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP reconoció como víctima directa al exvicepresidente de la República, exsenador y exministro, Germán Vargas Lleras en el marco de la investigación de los crímenes no amnistiables cometidos por la guerrilla de las Farc en el marco del conflicto armado interno.

En la misiva firmada por Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, aseguró que “reconocerán estos atentados ante las instancias de verdad y que le pedirán perdón con humildad a quien fuera el vicepresidente de la época”. Para la JEP, todo esto se enmarca en el Caso 10 que evalúa los “crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado colombiano”.

En la decisión se concluye que Germán Vargas Lleras “señaló como uno de los probables responsables a integrantes de las otrora FARC-EP; los hechos no se enmarcan en la competencia de ninguno de los otros casos bajo estudio de la SRVR; cumplen los factores temporal y material de la competencia del Caso No. 10, toda vez que los hechos ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y tienen relación directa u ocurrieron con ocasión del conflicto armado; preliminarmente, se puede concluir que se trata de hechos que se vinculan con los patrones que analizan las conductas no amnistiables cometidas por las extintas FARC-EP en ejercicio de control territorial y en contextos urbanos del Caso 10″.