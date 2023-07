Comisionado de Paz anuncia “fortalecimiento” del proceso de paz en Buenaventura, tras hechos de violencia armada que buscan ‘impedir’ espacios de conversación

Tras conocerse videos difundidos en redes sociales, en los que hombres armados con fusiles hacen patrullajes en las calles de Buenaventura, el alto comisionado de paz rechazó lo ocurrido y anunció condiciones y un plan de trabajo, como “una propuesta de fortalecimiento de los procesos ciudadanos de construcción de paz, en medio de las confrontaciones armadas y los sabotajes”.

Los principales barrios de la ciudad del Valle del Cauca donde se han registrado estos hechos de violencia son Los Ángeles, en la comuna 6, Nueva Colombia, en la Comuna 11 y Juan XXXIII y San Francisco, en la Comuna 7.

La agrupación autodenominada "la banda de Rober" patrulla Buenaventura portando armas en alto. - Foto: Video Revista Semana

“Ante la violencia armada estamos con ustedes, ustedes no están solos. A su lado rechazamos las violencias armadas que siguen aterrorizando y ensangrentando la historia de esperanza de la comunidad bonaverense y su anhelo de una paz urbana con justicia social y ambiental”, se lee en el comunicado enviado por al alto comisionado de paz.

A su vez, en el pronunciamiento, la entidad encabezada por Danilo Rueda mencionó que fueron identificadas algunas facciones armadas “que están empeñadas en impedir la paz urbana”. Al respecto, hicieron un llamado a cesar la violencia y pensar “en el presente y futuro” de Buenaventura, así como “escuchar al pueblo que sigue padeciendo la muerte de las balas y del hambre”.

Comunicado oficial del alto comisionado para la paz. - Foto: Tomada de Twitter @ComisionadoPaz

#Atención | 🚨Comunicado: Con instalación del espacio de conversación sociojurídica avanza la paz en Buenaventura. pic.twitter.com/T7UyNMAWXb — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) July 3, 2023

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) también anunció que habrá un “acercamiento con Shotas y Espartanos” en las próximas dos semanas, que tendrá la presencia de testigos nacionales e internacionales y veedurías civiles. Todo se llevará a cabo como parte del “espacio de conversación sociojurídica”, que partirá de una base compuesta por compromisos públicos tanto de los actores armados como de los agentes gubernamentales.

“A los ciudadanos de Buenaventura les pedimos mantener viva la esperanza. A pesar de los últimos brotes de violencia en la ciudad, sabemos que la mayoría de los jóvenes que hoy integran los grupos armados también anhelan un cambio que les permita superar una cotidianidad manchada de sangre y de riqueza acumulada indebidamente”, se lee en el comunicado.

Cabe recordar que del pasado 19 al 21 de mayo, Buenaventura vivió un fin de semana violento por cuenta de atentados con arma de fuego que dejaron varias personas heridas. En redes sociales se especuló que los atentados dejaron víctimas fatales. Sin embargo, las autoridades no confirmaron dicha información.

“Se presentaron unos hechos violentos en distintos barrios, pero a través de las redes sociales se maneja mucha desinformación. Estamos esperando adelantar un consejo de seguridad para determinar el número de muertos o heridos; posteriormente, entregaremos la información”, aseguró a SEMANA Edwin Patiño, personero de Buenaventura.

Crisis en Buenaventura - Foto: Tomado de Twitter @Ivan_Velasquez_

Esta nueva ola de violencia, desatada, al parecer, por los enfrentamientos de las bandas criminales los Espartanos y los Shottas, hizo que el congresista Alexánder López Maya pidiera la atención del presidente Gustavo Petro.

“La situación de violencia en Buenaventura aparece de nuevo con asesinatos y heridos en sectores populares del territorio. Lo convoco de nuevo para que se implemente el Plan Integral de Seguridad para Buenaventura y avanzar con mayor rapidez en concretar acuerdos de Paz entre grupos al margen de la ley en la ciudad. Nuestro pueblo no merece tantas tragedias juntas, el terror no puede mantenerse en un pueblo que implora la paz. Esto no puede seguir ocurriendo”, dijo el congresista en Twitter.

En uno de los atentados, perpetrado en el barrio Gran Colombiana, resultaron heridos dos jóvenes artistas que integran el PCN - Instancia Región Palenque el Congal. Se estimó que una persona habría muerto a causa de los disparos en uno de los atentados, mientras que la cifra de heridos habría sido de al menos ocho.

“Exigimos a las autoridades que esclarezcan estos hechos violentos y garanticen la protección y seguridad de los jóvenes y la población de Buenaventura. No podemos permitir que la impunidad prevalezca y que el miedo domine nuestras calles. La justicia y la paz deben ser los cimientos de nuestra sociedad”, añadió López.