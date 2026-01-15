Nación

Gobierno dice que gobernadores pretenden “usurpar funciones” por no cumplir la emergencia económica y anuncia acciones judiciales

El ministro de Justicia (e) y secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, fue el encargado del duro mensaje.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 11:05 p. m.
El ministro de Justicia (e) y secretario de Transparencia
El ministro de Justicia (e) y secretario de Transparencia Foto: Ministerio de Justicia

El gobierno del presidente Gustavo Petro le respondió a los gobernadores que desataron un conflicto político tras negarse a cumplir un decreto de la emergencia económica que afecta las finanzas de las regiones por el impoconsumo sobre licores y tabacos.

El ministro de Justicia (e) y secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, fue el encargado de salir en X a anunciar acciones jurídicas en contra de los gobernadores que no cumplan con los establecido en el decreto, y hasta lanzó duros cuestionamientos sobre la postura que tomaron frente a ese punto de la emergencia.

En desarrollo...

Más de Nación

Los antecedentes incluyen episodios de violencia y discusiones recurrentes durante la relación.

Un hombre intentó quemar vivos a su expareja y a su hijo en Bolívar: lo enviaron a la cárcel

No

Gobierno dice que gobernadores pretenden “usurpar funciones” por no cumplir la emergencia económica y anuncia acciones judiciales

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

Grave accidente tras presunto robo en la avenida 68 de Bogotá deja tres muertos en choque múltiple; uno sería el delincuente

El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Para enviar la droga al exterior cuentan con varios socios.

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Centenares de personas se unieron al recorrido fúnebre.

“El que perdona es Dios”: el doloroso mensaje del papá de Ismael tras el atentado en Neiva en el que murió su hijo de 11 años

No

Nueva petición a la Corte Constitucional para que suspenda la emergencia económica decretada por el Petro

Otty Patiño estuvo en el Congreso hablando de la crisis del Catatumbo

Esta es la polémica carta de Otty Patiño, comisionado de paz, para trasladar a 17 cabecillas de Los Costeños y Los Pepes a cárcel de Barranquilla

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Advierten de posibles atentados en Medellín. Imagen de referencia de la ciudad y fotografía del 'tarimazo' del presidente Petro con cabecillas de estructuras criminales de la ciudad.

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Alias el Viejo, último capturado por el crimen de Miguel Uribe Turbay, tiene varios ingresos a la cárcel y es cercano a la Segunda Marquetalia.

Caso Miguel Uribe Turbay: alias el Viejo, principal eslabón con la Segunda Marquetalia, firmó acuerdo con la Fiscalía, ¿por cuántos años de cárcel?

Noticias Destacadas