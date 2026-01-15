Gobierno dice que gobernadores pretenden “usurpar funciones” por no cumplir la emergencia económica y anuncia acciones judiciales

El gobierno del presidente Gustavo Petro le respondió a los gobernadores que desataron un conflicto político tras negarse a cumplir un decreto de la emergencia económica que afecta las finanzas de las regiones por el impoconsumo sobre licores y tabacos.

El ministro de Justicia (e) y secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, fue el encargado de salir en X a anunciar acciones jurídicas en contra de los gobernadores que no cumplan con los establecido en el decreto, y hasta lanzó duros cuestionamientos sobre la postura que tomaron frente a ese punto de la emergencia.

En desarrollo...