Grave denuncia de violencia intrafamiliar salpica a personero de Cali; “me araña el cuello y salgo corriendo”, denunció su esposa

“He sido violentada físicamente por mi esposo el personero de Cali, en horas de la tarde mi hijo se encontraba con un amigo del equipo de fútbol viendo una película y me dice que quieren ir a piscina, yo les dije que sí, me puse vestido de baño, nos dirigimos a la piscina, yo saqué una cerveza de la nevera”, señala el relato.

Agrega la presunta víctima: “Él me preguntó que para dónde iba, que por qué me había cambiado que, le dije que no me iba a poner jeans porque hacía mucho calor, me fui y cuando regresé a sacar de la nevera dos cervezas, él se altera y arrebata todas las cosas, quitándome los documentos, tarjetas de crédito, cédula y celular, las llaves del carro”.

“Me agrede físicamente, me araña el cuello, salgo corriendo, llamo a mis hijos y salimos corriendo en el carro de mi hija, me tocó dañar la garita para poder salir de allí, él autoriza ingresar un policía a la casa, quien me amedranta, cuando llegué buscando ayuda al Comando, varias personas, amigos, conocidos de él, me dicen que no denuncié, que cómo me le voy a tirar la carrera, que piense que el daño que puedo hacer”, señala el documento.