Gregorio Oviedo, el esposo de Amelia Pérez, la ternada más votada para ser Fiscal General, también atacó a Álvaro Uribe, no lo baja de “matarife”

El abogado sigue refiriéndose a Uribe en distintos momentos, y hasta también menciona a sus abogados defensores como Jaime Granados, y llegando a cuestionar la actitud del exmandatario que ante las investigaciones que se adelantan en su contra, como la compra de testigos y paramilitarismo, acude a decir “él no tuvo la culpa sino otros”.

Esta referencia la hace en un trino publicado el 4 de julio de 2023, en el cual también menciona el papel de la justicia colombiana para “ favorecerlo e impunizarlo ”. En su escrito señala: “El país no tiene por qué asistir periódicamente, al deplorable espectáculo de cinismo y lavado de manos al que somete al sr Álvaro Uribe Vélez, cada vez que dentro de su estrecho círculo politiquero y corrupto le estallan escándalos de corrupción, caso de @OIZuluaga”.

Pero el tema de las publicaciones contra el expresidente Álvaro Uribe no solo viene del año 2023 . En su cuenta de X se registran una serie de trinos publicados años atrás, haciendo referencia a los procesos judiciales que se le siguen al exmandatario colombiano.

Petro defendió a Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, ternada a fiscal, pese a fuerte polémica: “Poner en alto la historia y no la propaganda”

En otra publicación, esta vez del 6 de enero de 2018, también se refiere a Uribe tras una respuesta a Andrés Clavijo Rangel, quien señaló que se “reunía con Fidel Castro, permitió la entrada del paramilitar alias Job a la Casa de Nariño, en sus gobierno y ahora en su partido Centro Democrático tiene a los ex guerrilleros Everth Bustamante y Rosemberg Pabón”.

En una publicación del 17 de agosto de 2019, Oviedo escribe: “Lo que ocurre es que Dios no es magistrado de la Corte. ¿ Y Granados, así de torpe es usted? ”, en respuesta a una publicación en la que aparece la imagen de Álvaro Uribe y Jaime Granado con un mensaje.

También, en otro mensaje del 29 de agosto de 2018, se refiere a los abogados del expresidente: “Abelardo no conoce a Diego, Diego no conoce a Abelardo, Granados no conoce a Diego ni a Abelardo, y ninguno de los tres conoce a Lombana; y los cuatro, son abogados del más irreconocible cliente, AUribe. ¿Serán estúpidos todos?”.