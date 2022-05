Gustavo Bolívar corrigió a Gustavo Petro: ¿por qué?

El senador dijo que se necesitan más votos para la ganar la Presidencia. Petro habló de un millón de electores, pero la cifra, a juicio de Bolívar, no está bien.

Este domingo, el candidato presidencial Gustavo Petro pronunció un discurso de poca victoria y con un toque de preocupación tras conocer los resultados electorales de la primera vuelta presidencial que, aunque lo convirtieron en la figura política más votada con 8.527.768 electores, le complicó su escenario en la segunda vuelta.

Petro se mostró preocupado porque el Pacto Histórico tenía claro que conquistaría la Casa de Nariño en la primera vuelta, pero no ocurrió. Y, además, entre sus planes, estaba competir en una segunda vuelta contra Federico Gutiérrez, un excandidato de centroderecha al que trataron de ubicar como un político cercano al uribismo, cuando no es cierto.

En el discurso, Petro dijo “que estamos a un millón de votos de ganar. Llegó el tiempo de la vida, no hay paso atrás, solo necesitamos un millón de votos más, invito a convencer con tranquilidad, a convencer con amor a la familia, a convencer con amor a la comunidad con la que se vive”.

Gustavo Bolívar, el hombre de las matemáticas y el cálculo político en el Pacto Histórico, corrigió este lunes –30 de mayo– en la red social Twitter a su jefe político. “Dos millones y medio de votos, tocayo. Votaron ayer 21,4 millones. Necesitamos llegar a 10,7 mínimo. Los vamos a conseguir. Serán los que votaron por Rodolfo, ávidos de cambio y se devuelvan al ver que votarán para revivir el uribismo moribundo”, aseguró.

Dos millones y medio, tocayo. Votaron ayer 21.4 millones. Necesitamos llegar a 10.7 mínimo. Los vamos a conseguir. Serán los que votaron por Rodolfo, ávidos de cambio y se devuelvan al ver que votarán para revivir el uribismo moribundo.#ElCambioEsImparable https://t.co/0No783IHZB — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 30, 2022

Bolívar tiene razón. Si Petro únicamente necesita un millón de electores, como lo dijo públicamente, el candidato contemplaría gobernar el país con 9.527.421 de votos, un dato inferior a los 10,3 millones de electores que obtuvo Iván Duque cuando ganó la Presidencia en 2018.

Se desconoce si fue el cansancio el que llevó a cometer el lapsus al candidato presidencial de la izquierda, pero en su discurso que se extendió durante 30 minutos, él enfatizó en la necesidad de obtener ese millón de electores para conquistar la Casa de Nariño.

Ese millón de votos, según Petro, “están entre los que no votaron por nosotros en el Caribe colombiano”.

También en Antioquia, un departamento históricamente de derecha donde Federico Gutiérrez ganó y dobló en respaldos a Petro. “Ese es un pueblo laborioso que yo conozco, conservador de antaño, un territorio que no es tonto, no es bobo, no va a llevar a Colombia al suicidio. Los invito a acercarse a nosotros, a entendernos, a dialogar, a juntarnos en una posibilidad de transformación”.

Petro también invitó a participar de su proyecto político a los ciudadanos del Huila, del Tolima, de Cundinamarca –el departamento que lo eligió por primera vez congresista–, a los habitantes de Boyacá, donde Rodolfo Hernández resultó triunfante. “Acá es donde está la posibilidad de un desarrollo y de una prosperidad agraria”, afirmó.

Extendió la invitación a la población de Norte de Santander para que respalden su propuesta de cambio en la segunda vuelta. De hecho, el candidato de la izquierda ha promovido la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela que, según él, dinamizará la economía de la región.

“Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer con tranquilidad, con amor a la familia, a la comunidad con la que se vive o se estudia para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia: el primer gobierno popular y democrático, de un verdadero cambio pacífico, el primer gobierno, quizá, transparente y decente en estos tiempos”, concluyó.