Gustavo Bolívar dice que Thomas Greg intervino en las elecciones: “Nos querían robar en 2022″

Esta decisión no cayó muy bien en el entorno cercano del presidente Gustavo Petro, quien ordenó mediante su cuenta personal de X (Twitter) la insubsistencia inmediata del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores . Además, lo calificó de “traidor”.

“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada ”, manifestó el mandatario.

Con respecto a las declaraciones del presidente, José Antonio Salazar aseguró en SEMANA que el proceso de licitación se adelantó con todas las formalidades legales, puntualizando que no tenía por qué pedirle autorización al ministro encargado, Luis Gilberto Murillo.

“Cumplí con mi deber, como buen ciudadano. No estoy preocupado por lo que dijo Petro. El señor presidente, como cualquier persona, tiene sus momentos y sus pasiones. No soy un traidor, no cabe esa expresión en mi lenguaje. Yo soy un hombre de lealtades, soy un ser humano leal”, respondió el exsecretario.