Habla el ciclista robado en la carrera 11 en Bogotá: “El tipo se lanza contra mí, me pega y me bota al suelo. Luego, otro me dispara”

El ciclista le contó a SEMANA lo que vivió: “Trato de montar todos los días. A esa hora hay mucha gente. Atrás y adelante mío había muchas personas. En este punto exacto, como se ve en el video, no solo hay luz, sino que estoy rodeado de muchos ciclistas”, comienza.

En ese momento, escuchó a alguien que gritó: “Sigan, sigan”, y de inmediato un hombre se abalanzó contra él y lo tumbó con todo y bicicleta. “Y ahí, tendido en el piso, es cuando uno de los cómplices me dispara. Yo ya estaba en el piso y el tipo se me fue directamente y me disparó”, añadió.