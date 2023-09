Habría un “cartel de licencias urbanísticas en Cartago”: así lo denuncia el concejal Víctor Pineda

Igualmente, fue enfático en decir que “estas irregularidades se están presentando en el suelo urbano y el área de expansión urbana, donde hay suelos protegidos debido a que son ricos en agua, pero esto no les importó a algunas autoridades y otorgaron esas licencias, donde actualmente hay construcciones que superan el 80% de su ejecución”.

El concejal denunció que una de estas irregularidades está en el sector de Villa Juliana, que hace parte de la sentencia T-974 del 2009, donde se indica que “esta es zona prohibida, por lo cual no se puede expedir ninguna licencia urbanística en el sector, sin embargo, lo han hecho, así comprometiendo el patrimonio de quienes con esfuerzo compran una vivienda. Estas zonas están prohibidas y tras de eso corren riesgo por el fenómeno de la niña, no podemos permitir que nuestra comunidad llegue a perderlo todo y les toque salir corriendo con el colchón al hombro”.

Igualmente, denunció la ilegalidad del “proyecto ‘Reservas del Limonar’ que se lleva a cabo por la ‘Constructora A&M’, quien habría pedido el permiso de construir el pasado 6 de junio del 2022 y de forma increíble la Secretaria de Planeación, en cabeza de Jaime Aurelio Escobar, expide dicho permiso y licencia el 8 de junio del 2022, así violando todos los debidos procesos para expedir dicho permiso y sobre todo, conociendo que no se podía dar esta licencia urbana debido a que estaba en zona rural y afectaba las Colinas Bocajabo. Desde ahí ya vemos el negocio del cartel de las licencias”, indicó el Concejal.

Ante estas situaciones, el concejal pide “suspender las obras y que reparen a las personas, es decir, que les devuelvan el dinero y les den una indemnización, pues les están vendiendo algo que no es legal. Asimismo, pido que se repare el daño ambiental realizado en estos sectores”, finalizó.

Cabe mencionar que SEMANA se comunicó con Planeación Municipal y los encargados de la Constructora A&M para conocer sus versiones a dichas irregularidades.

Por parte de la constructora solo indicaron que “noto que les han informado mal, todo esto se trata de un ataque político, por parte de Germán González Osorio que es jefe de Pineda, es un señor que tiene detención domiciliaria, ya hay 10 personas condenadas por 30 mil millones de pesos que se perdieron en su administración. A nosotros no nos negaron ninguna licencia, es más, tenemos permiso de construir 80 viviendas y parcelar 90 lotes campestres”, manifestó Benjamín Agrado, socio de la constructora A&M.

Igualmente dijo: “Lo que quiero manifestar, es que el señor por su jefe me comienza a atacar a mí a (benjamín) para ser aspirante a la alcaldía y tener mayor aspiración de voto. Si tanto alega por las licencias porque no dice nada de la terminal de Cartago que está a cargo de mis opositores y la cual la CVC suspendió. Yo no soy el representante legal de la constructora, sino mi socio. Nosotros tenemos la licencia y todo legal, lo que el concejal quiere hacer es un show mediático tratando de dañar mi aspiración a la alcaldía. Tenemos los documentos que demuestran que estamos actuando de forma legal y se presentarán ante la autoridad competente cuando sea necesario”.