Hallazgos de la Contraloría en la Universidad Militar dejan escandaloso informe sobre la pasada administración y sus directivas

“La CGR, en el ejercicio de la auditoría financiera a la vigencia 2022, evidenció que la Universidad y la actual administración, no cuentan con documentación y/o soportes que dieran cuenta de la ejecución de los contratos, contabilidad y sobre el presupuesto de la misma entidad, situación que ocasionó que en reiteradas veces la Contraloría oficiara a la Universidad para que allegaran dicha información, encontrando y como se evidencia en las observaciones, que no contaban con insumos suficientes”, señala el informe de la Contraloría.

“Lo que genera incertidumbre sobre los efectos legales que para la Universidad puede representar el no pago oportuno de sus obligaciones. De igual forma, se genera incertidumbre sobre si los pagos efectuados a FEDEGRANADINOS bajo la ejecución del Acuerdo No. 10 a la fecha, debían o no ser sujetos de este impuesto”, advirtió el informe de la Contraloría.